Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Секс-педагог пояснила, как подростку понять, готов ли он заниматься сексом

По словам Юлии Ярмоленко, подростки часто задают ей этот вопрос на лекциях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:46
Любите друг друга. Фото: pixabay
Любите друг друга. Фото: pixabay

Чтобы поговорить с ребенком-подростком о сексе, родителям важно настроить с детьми открытое общение. А чтобы самому ребенку понять, готов ли он к сексуальным отношениям, важно задать себе несколько вопросов.

Об этом написала в facebook секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Как понять, готов/готова ли я заниматься сексом? Этот вопрос я слышу от подростков практически на каждой лекции по сексуальной грамотности", – написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как воспитать лидера: девять необходимых качествПочему дети не обращаются за помощью к родителям: ответ секс-педагога

По словам Юлии, этот вопрос очень непростой, и она предложила поисследовать себя при помощи разных вопросов:

Я действительно хочу заниматься сексом? 
Знаю ли я о последствиях, которые могут быть? 
Готов (-а) ли я нести ответственность за заболевания и нежелательную беременность, которые могут случиться после секса? 
Соглашаюсь я на секс по собственному желанию или мной манипулируют, принуждают? 
Есть ли у меня презервативы, умею ли я ими пользоваться? 
Что произойдет после того, как я займусь сексом с этим человеком? 
Могу ли я проявлять свою сексуальность без секса? 
Как я себя чувствую, находясь рядом с этим человеком? 
Этот человек добрый и заботливый? 
Этот человек уважает меня и мое мнение? 
Мы говорили о том, что для нас значит заниматься сексом? 
Мы говорили об использовании презервативов, чтобы предотвратить инфекции и нежелательную беременность? 
Будем ли мы оставаться вместе, даже если один из нас не хочет заниматься сексом? 
Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?

"Кстати, эти вопросы подходят также для взрослых. Если вам трудно говорить о сексе, это может быть признаком того, что вы еще не готовы к такому интимному процессу. Открытое и честное общение важно в любых отношениях, особенно в том, что касается секса", – подытожила секс-педагог.

Ранее секс-педагог рассказала, можно ли читать личные сообщения детей в соцсетях. По словам Юлии Ярмоленко, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил.

Еще несколько материалов по теме:
Сила афродизиаков: как правильно использовать усилители либидо, чтобы они не навредили Телевизор вредит сексуальной жизни супругов: любопытное исследование Мифы о мужской фертильности: орехи не повысят шансы, а делать перерывы в сексуальной жизни не стоит Психолог назвал три главных правила хорошего секса
подростки беременность секс презервативы сексуальность
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров