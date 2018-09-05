Секс-педагог пояснила, как подростку понять, готов ли он заниматься сексом

По словам Юлии Ярмоленко, подростки часто задают ей этот вопрос на лекциях

Любите друг друга. Фото: pixabay

Чтобы поговорить с ребенком-подростком о сексе, родителям важно настроить с детьми открытое общение. А чтобы самому ребенку понять, готов ли он к сексуальным отношениям, важно задать себе несколько вопросов.

Об этом написала в facebook секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Как понять, готов/готова ли я заниматься сексом? Этот вопрос я слышу от подростков практически на каждой лекции по сексуальной грамотности", – написала она.

По словам Юлии, этот вопрос очень непростой, и она предложила поисследовать себя при помощи разных вопросов:

Я действительно хочу заниматься сексом?

Знаю ли я о последствиях, которые могут быть?

Готов (-а) ли я нести ответственность за заболевания и нежелательную беременность, которые могут случиться после секса?

Соглашаюсь я на секс по собственному желанию или мной манипулируют, принуждают?

Есть ли у меня презервативы, умею ли я ими пользоваться?

Что произойдет после того, как я займусь сексом с этим человеком?

Могу ли я проявлять свою сексуальность без секса?

Как я себя чувствую, находясь рядом с этим человеком?

Этот человек добрый и заботливый?

Этот человек уважает меня и мое мнение?

Мы говорили о том, что для нас значит заниматься сексом?

Мы говорили об использовании презервативов, чтобы предотвратить инфекции и нежелательную беременность?

Будем ли мы оставаться вместе, даже если один из нас не хочет заниматься сексом?

Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?

"Кстати, эти вопросы подходят также для взрослых. Если вам трудно говорить о сексе, это может быть признаком того, что вы еще не готовы к такому интимному процессу. Открытое и честное общение важно в любых отношениях, особенно в том, что касается секса", – подытожила секс-педагог.

Ранее секс-педагог рассказала, можно ли читать личные сообщения детей в соцсетях. По словам Юлии Ярмоленко, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил.