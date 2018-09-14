Секс-педагог рассказала, когда маме нужно говорить с дочкой о менструации

Юлия Ярмоленко советует не бояться говорить на эту тему как можно раньше

Разговаривайте со своими детьми. Фото: pixabay

Сейчас достаточно часто первые месячные начинаются в 8-9 лет, и это абсолютная норма. До этого момента девочка уже должна знать, что менструация – нормальный физиологический процесс, который свидетельствует о старте репродуктивного периода.

Об этом в Instagram рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Часто мамы девочек спрашивают меня: "А во сколько стоит начинать разговор о менструациях? В 10-12?". И я говорю: "Нет, в 5-7 лет, не позже"", – уточняет Юлия.

По ее словам, есть исследования, которые подтверждают: если девочка была информационно готова к первой менструации, то для нее наступление менархе (первая менструация – ред.) было вполне положительным событием, знаменующим ее взросление. Если же ребенку ничего об этом не было известно, кровотечение вводило в шок, появлялись мысли "Я умираю", "Я смертельно больна". Помните начало фильма "Кэрри"? Вот примерно так.

"Поэтому не бойтесь говорить на эту тему как можно раньше – тогда, когда появляется интерес к тампонам и прокладкам, которые ребенок видит в рекламе, на полках супермаркетов, среди маминых вещей. И не стоит бояться, что вы чем-то напугаете. Если не ставить такой цели, говорить очень позитивно и спокойно о менструации, то и отношение ваших детей к этому физиологическому процессу будет таким же", – советует секс-педагог.

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При этом Юлия рассказывает, что знает несколько историй, когда дети случайно видели прокладку с кровью в мусорке, и думали, что мама скоро умрет, а спросить боялись из-за табуированности темы в семье. "И, поверьте, это намного страшнее", – отмечает эксперт.

"Что поможет вам самим разобраться в этой непростой теме? Книга для подростков Рут Томпсон "А у тебя еще не начались?" и книги для взрослых – "Вальс гормонов" Наталии Зубаревой и "Откровенный разговор о женском здоровье" Натальи Лелюх", – подытожила Юлия Ярмоленко.

Тем временем секс-педагог развенчала пять популярных мифов о сексуальном воспитании детей. По словам Юлии Ярмоленко, сексуальное образование – это не рассказы про половой акт и "откуда берутся дети".