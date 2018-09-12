Секс-педагог развенчала пять популярных мифов о сексуальном воспитании детей

Сексуальное образование – это не рассказы про половой акт и "откуда берутся дети"

Первый просмотр порно сейчас приходится на 6-8 лет. Фото: pixabay

Сексуальное воспитание и образование детей – важный аспект, которому необходимо уделить время и силы. Как сделать это правильно и при этом убрать лишние мысли и домыслы, знает секс-педагог Юлия Ярмоленко.

В своем Instagram она развенчала самые популярные мифы о сексуальном воспитании.

Мифы о сексуальном воспитании/образовании, с которыми я сталкиваюсь каждый день:

1. Сексуальное образование – это рассказы про половой акт и "откуда берутся дети"? Нет. Это про физиологию, правила гигиены, личные границы, умение сказать "нет", понимание, как защитить себя от посягательств другого человека, про безопасность и здоровье.

2. В 5-10 лет еще рано. Разочарую вас, но сексуальное воспитание начинается с рождения (об этом напишу отдельно). Например, С 3-4 лет мы начинаем обучать ребенка "правилам трусиков", чтобы предупредить сексуальное насилие, чтобы ребенок смог рассказать нам, если кто-то будет проводить странные манипуляции с его телом.

3. Мы расскажем детям о сексе, и они пойдут им заниматься. Это самое странное утверждение, которое прекрасно демонстрирует отношение родителей к своим детям (недоверие, непринятие, непонимание). Когда вы узнали о сексе в 5-10 лет, стали ли вы им сразу же заниматься? Почему мы считаем, что наши дети глупее?

4. Ребенку 6-12 лет, и он/она этим не интересуются. Ха! Интересуются еще как, но вы не в курсе. Первый просмотр порно сейчас приходится на 6-8 лет. Об этом я знаю от самих детей.

5. Зачем детям об этом вообще рассказывать, сами все узнают! Безусловно узнают – на заборах об этом много пишут. Но если вы хотите максимально уберечь своих детей от ошибок, заболеваний, подростковых/незапланированных беременностей, насилия – об этом придется говорить!

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как разговаривать с ребенком про секс: ответ секс-педагога. Поинтересуйтесь, что ваш сын или дочь уже знают о сексе.