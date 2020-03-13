Секс, смерть, аборт и развод: как правильно разговаривать с детьми на серьезные темы

Психолог советует при любых обстоятельствах отвечать на вопросы детей

Интересоваться миром – это нормальное явление для всех детей. Психолог Светлана Арефния рассказывает, что неудобные вопросы могут возникать в любом возрасте, и их ни в коем случае не нужно избегать. По ее словам, это все зависит от окружения детей: что они видят, что они слышат и с кем они общаются. Как правильно реагировать на неудобные вопросы – читайте далее.

Родители не должны замалчивать от детей тему секса Фото: Pexels

Главное – отвечать на вопросы. Психолог добавляет, что не стоит обесценивать интерес ребенка, прятаться или стыдиться отвечать, например, на один из самых популярных вопросов "откуда я взялся?".

Родителям надо понимать, что вопрос в пять лет отличается от вопроса в 11 или 12 лет, или в 14.

"Вы должны понимать, что ребенок в этом возрасте не имеет еще готовности мышления понимать о чем говорят", – поясняет Светлана и добавляет, что не нужно давать какие-то подробности, важно дать такой ответ, который будет соответствовать возрасту вашего ребенка.

По словам психолога, такие ответы вполне уместны, ведь в подробности процесса вдаваться еще рано.

Как родителям правильно реагировать на неудобные вопросы детей – смотрите видео:

Но вот сложнее отвечать на вопрос: "что такое секс или аборт" более взрослым детям.

"Если спросили, что такое секс, вы говорите: "Секс – это когда мужчина и женщина друг друга любят", – говорит Светлана и отмечает, что следует избегать описательных сюжетов.

Надо говорить только фактами, только дозировано и очень простым языком. Такой, какой ребенок на тот возраст понимает, советует эксперт.

"Если это вопрос об аборте, то я думаю, что расписывать, что это убийство ребенка, ребенку не надо. Надо сказать, что это такая операция, которую делают женщине во время беременности", – говорит психолог и поясняет, что ребенок не будет спрашивать, а что это за операция или что-то об этом процессе, у него нет этого когнитивного компонента.

Так же важный вопрос, на который нужно правильно отвечать ребенку – "что такое развод?".

"Не надо объяснять ребенку весь процесс ваших отношений. Весь процесс развода, почему это происходит, твой отец меня не любит, он меня оскорбляет и так далее. Надо осторожно относиться к своему ребенку в этот период. Надо разговаривать с ним, отвлекать его, обеспечивать все действия, которые поддерживают ее безопасность. И постепенно ребенок будет просто смотреть, понимать, что происходит, и постепенно добавлять ему информацию", – советует психолог.

Диалог родителей важен для благополучия детей Фото: Pexels

Еще одним неудобным и достаточно серьезным является вопрос "что такое смерть?". Он тоже довольно часто звучит из детских уст. Но вместо спокойного ответа, многие родители просто не знают, как реагировать, чтобы не напугать ребенка.

Арефния говорит, что ребенок все равно в своей жизни с детства сталкивается с какой-то смертью.

"То есть он видит или какую-то собаку на дороге, или у вас дома может хомячки или рыбки, сто с ними может произойти. Ребенок может пойти на рыбалку, увидеть рыбку, которая уже умерла и т.д. Итак, ребенок сталкивается со смертью постоянно. Но если вы начинаете со словом смерть делать какой-то вид, что это что-то страшное и запугивать ребенка, тогда у него появится боязнь вообще и на это слово, и на это событие. Если кто-то умер и ребенок спрашивает, что такое смерть, или почему умер дедушка, бабушка, кто-то еще, сосед, или что-то случилось и ребенок об этом узнал и увидел, говорить, что да, люди умирают", – советует психолог.

По ее словам, если ребенок спрашивает: "Я когда-то умру?", то нужно отвечать: "Да, ты когда умрешь. И я когда-то умру". То есть не нужно делать из этого что-то страшное. Обязательно и важно не рассказывать о процессе смерти – это может сформировать у ребенка клаустрофобию и другие фобии.

Поэтому какими бы неудобными были детские вопросы, обязательно ответьте на них, делайте это уверенно, спокойно и искренне. И тогда точно между вами и ребенком будет крепкий дружеская связь.

Тем временем мы выяснили, как сделать из ребенка финансового гения: полезные советы родителям.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться