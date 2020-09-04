Секс только после четкого согласия: Дания переписывает закон о сексуальном насилии

Теперь изнасилованием считают любую половую близость без выраженной воли обеих сторон

Тема сексуального насилия за последний год стала очень актуальной во всем мире. Все началось из Голливуда и громкого скандала со всемирно известным кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие над женщинами. Тогда многие знаменитости признались, что стали жертвами харассмента со стороны влиятельного мужчины.

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Проблемой сексуального насилия обеспокоились и в Дании, где решили бороться за гендерное равенство на законодательном уровне. Теперь секс в этой стране возможен только после четкого согласия. Страна перепишет закон о сексуальном насилии, заявили в Министерстве юстиции Дании.

Исходя из новой версии, изнасилованием будут считать любую половую близость без выраженной воли обеих сторон. До недавнего времени такой считался только половой акт, который непосредственно угрожал жизни.

В датском Минюсте инициативу назвали "важнейшей битвой за гендерное равенство". Когда именно парламентарии будут голосовать, пока неизвестно. Скорее всего, новый закон появится уже до конца года.

Интересно, что аналогичные нормы уже действуют в Швеции, Германии, Бельгии и Великобритании.

Детальнее смотрите в сюжете:

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