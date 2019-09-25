Сексуальное воспитание: что и в каком возрасте должен знать ребенок
Лучше, если знания о сексе будут приходить к ребенку постепенно и от родителей
Сексуальным воспитанием ребенка необходимо заниматься с раннего возраста. Это важно для того, чтобы дети росли с правильным пониманием того, как развивается их тело и какие функции оно выполняет. Кроме того, это важно еще и с точки зрения безопасности. О том, что и в каком возрасте должен знать ребенок о своем теле рассказала в Instagram секс-педагог Юлия Ярмоленко.
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"Вы не обязаны рассказывать все и сразу. Расширять и углублять информацию следует по мере взросления детей", – пояснила специалист.
- Правильные названия всех частей тела, включая гениталии. Это помогает сообщать о травмах, дискомфорте, насилии. И дает понимание, что все органы нормальны.
- Понимать, что изучать свое тело можно, но важно знать, где и когда это уместно.
- Основы размножения: сперма и яйцеклетка соединяются, ребенок растет в матке.
- Знать, что никто не может касаться тела без разрешения и никто не должен просить потрогать или посмотреть гениталии (кроме родителей и доктора в особых случаях).
- Научиться спрашивать, прежде чем прикоснуться к кому-либо (обнять, пощекотать).
- Понимать, когда уместно быть голым.
- Самостоятельно мыть половые органы.
- Понимать основные социальные нормы: неприкосновенность частной жизни, нагота и уважение к другим.
- Иметь навык безопасно пользоваться гаджетами и интернетом. Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.
- Информацию о деторождении стоит расширить: обсудить половой акт и другие способы забеременеть.
- Владеть информацией о контрацепции, беременности и инфекциях, что передаются половым путем.
- Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и ухода за собой в этот период.
- Понимать: быть подростком – не равно быть сексуально активными.
- Различать хорошие и плохие отношения.
- Иметь полную информацию о безопасности в интернете, в том числе кибербуллинге и секстинге.
- Критически относится к информации в СМИ и к тому, как соцсети формируют образ тела.
- Знать все о менструации и поллюциях.
- Изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.
- Понимать разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями.
- Знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие.
- Уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.
"Помните: не бывает идеального секспросвета. Главное – ваша готовность общаться с детьми и быть им надежной опорой", – подытожила секс-педагог.
Тем временем мы выяснили, как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога.
Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить
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