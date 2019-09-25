Сексуальное воспитание: что и в каком возрасте должен знать ребенок

Лучше, если знания о сексе будут приходить к ребенку постепенно и от родителей

В разном возрасте дети должны знать разную информацию о своем теле Фото: Pexels

Сексуальным воспитанием ребенка необходимо заниматься с раннего возраста. Это важно для того, чтобы дети росли с правильным пониманием того, как развивается их тело и какие функции оно выполняет. Кроме того, это важно еще и с точки зрения безопасности. О том, что и в каком возрасте должен знать ребенок о своем теле рассказала в Instagram секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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"Вы не обязаны рассказывать все и сразу. Расширять и углублять информацию следует по мере взросления детей", – пояснила специалист.

Возраст от 2 до 4 лет

Правильные названия всех частей тела, включая гениталии. Это помогает сообщать о травмах, дискомфорте, насилии. И дает понимание, что все органы нормальны.

Понимать, что изучать свое тело можно, но важно знать, где и когда это уместно.

Возраст от 4 до 6 лет

Основы размножения: сперма и яйцеклетка соединяются, ребенок растет в матке.

Знать, что никто не может касаться тела без разрешения и никто не должен просить потрогать или посмотреть гениталии (кроме родителей и доктора в особых случаях).

Научиться спрашивать, прежде чем прикоснуться к кому-либо (обнять, пощекотать).

Понимать, когда уместно быть голым.

Самостоятельно мыть половые органы.

Возраст от 6 до 8 лет

Понимать основные социальные нормы: неприкосновенность частной жизни, нагота и уважение к другим.

Иметь навык безопасно пользоваться гаджетами и интернетом. Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.

Информацию о деторождении стоит расширить: обсудить половой акт и другие способы забеременеть.

Возраст от 9 до 12 лет

Владеть информацией о контрацепции, беременности и инфекциях, что передаются половым путем.

Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и ухода за собой в этот период.

Понимать: быть подростком – не равно быть сексуально активными.

Различать хорошие и плохие отношения.

Иметь полную информацию о безопасности в интернете, в том числе кибербуллинге и секстинге.

Критически относится к информации в СМИ и к тому, как соцсети формируют образ тела.

Возраст от 13 до 18 лет

Знать все о менструации и поллюциях.

Изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.

Понимать разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями.

Знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие.

Уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.

"Помните: не бывает идеального секспросвета. Главное – ваша готовность общаться с детьми и быть им надежной опорой", – подытожила секс-педагог.

Тем временем мы выяснили, как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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