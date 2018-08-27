Семь эффективных способов избавиться от беспокойства по пустякам

Уделяйте всего пару минут в день на медитацию и не менее 8 часов на сон

Спорт - хороший антидепрессант. Фото: pixabay

Далеко не у всех получается радоваться жизни, не беспокоясь по пустякам и различным мелочам. Но научиться этому необходимо, чтобы вам жилось легче.

Вашему вниманию семь эффективных способов победить стресс и его пагубное влияние на ваше тело и разум.

1. Медитируйте.

Уделяйте всего пару минут в день на медитацию и увидите, что ваш уровень стресса непременно снизится. Скажете, что нет на это времени? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychoneuroendocrinology, даже небольшая тренировка осознанности приносит ощутимую пользу. Половина испытуемых принимала участие в трехдневной медитационной программе, длящейся по 25 минут ежедневно. Другая половина в это время занималась поэзией. Те, кто медитировал, чувствовали себя менее напряженными.

"У них также обнаружился более высокий уровень содержания кортизола, гормона стресса, но это может быть следствием того, что медитация требует усилий и концентрации, особенно когда вы только начали", – пишет журнал Forbes.

Вывод прост: даже несколько минут медитации в день может существенно снизить ваш уровень стресса.

2. Регулярно занимайтесь спортом.

Доказано, что спортивные упражнения помогают справиться с вызванной стрессом депрессией, хотя мы точно не знаем, как именно это работает.

Исследователи из Каролинского института в Швеции недавно обнаружили, что тренировки образуют изменения в мышечной ткани, помогающие устранять вызванные стрессом вещества, наносящие вред мозгу. Опыт проводился на мышах, но результаты могут также показать связь между упражнениями и психическим здоровьем людей.

Так что, в следующий раз, когда почувствуете, что беспокойство растет, как снежный ком, а тучи хандры сгущаются над вами, скорее отправляйтесь в зал, на велопрогулку или просто пройдитесь пешком.

3. Бывайте на свежем воздухе.

Справиться со стрессом помогут прогулки. Как показывает практика, естественное освещение улучшает настроение, снижает смертность у раковых больных и сокращает сроки лечения пациентов с сердечными заболеваниями.

По мнению исследователей из Питтсбургского университета, оно также помогает справиться с болью. В исследовании говорится о том, что пациенты с больной спиной, которые проводили время на солнце, принимали на 22% меньше обезболивающего в час.

Многие из природных ароматов, с которыми вы сталкиваетесь на улице, также способны снизить стресс. К ним можно отнести лаванду, розу, а особенно запах сосны.

4. Оставляйте работу на работе.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 26–40% людей испытывают большой стресс на работе. Сверхурочный труд – одна из главных причин. Как сказано в одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Occupational Health Psychology, после работы нам нужно время, чтобы расслабиться и мысленно перезарядить свои батареи для следующего дня. Так давайте же постараемся разграничить рабочее и личное время. Жизнь сразу станет куда проще.

5. Берите отпуск.

Хотя многие люди имеют возможность взять оплачиваемый отпуск, не все решают воспользоваться ей. И зря: отдых поможет избавиться от волнений, что благоприятно скажется на вашем здоровье.

Газета The New York Times сообщает, что женщины, которые берут отпуск раз в шесть лет или реже, больше подвержены сердечным приступам и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто отдыхает дважды в год.

6. Читайте ради удовольствия.

Как приятно после трудного дня провести время, наслаждаясь книгой. По результатам исследования, проведенного Университетом Суссекса, всего шесть минут чтения способно снизить ваш уровень стресса на 68%. Кто бы мог подумать, что Гиллиан Флинн в этом деле переплюнет мартини?

7. Высыпайтесь.

По словам Американской психологической ассоциации, люди, которые спят меньше восьми часов каждую ночь, чаще чувствуют себя подавленными, раздражительными и злыми. А с каждым последующим годом их стресс только увеличивается. Плюс ко всему, согласно исследованию журнала Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, недосып способен вдвое увеличить количество норэпинефрина, гормона, учащающего сердцебиение и повышающего уровень сахара в крови. Кроме того, стресс мешает нам крепко спать, и получается замкнутый круг.

К счастью, если у вас бессонница, существуют простые приемы, способные помочь. Ложитесь спать каждый день в одно и то же время, откажитесь от алкоголя и почитайте перед сном книгу вместо того, чтобы зависать в социальных сетях. А еще вы всегда можете вздремнуть, чтобы снизить негативное воздействие недосыпа и количество гормонов стресса в организме.

Тем временем другие ученые выяснили, что сексуальные фантазии улучшают отношения. Во время исследования команда провела ряд тестов на добровольцах.