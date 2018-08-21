Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Семь повседневных правил процветания для женщин

Создайте большой список желаний от самых маленьких до самых заветных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Будьте счастливы. Фото: pixabay
Будьте счастливы. Фото: pixabay

Наши повседневные привычки определяют наши действия или наоборот – бездействия. Чтобы женщине чувствовать себя хорошо и уверенно, необходимо обзавестись правильными привычками и использовать простые повседневные правила.

Вашему вниманию семь повседневных правил процветания для женщин:

  1. Меньше, но лучше. Лучше купить одну дорогую вещь, чем пять дешевых. Она будет увеличивать вашу энергетическую плотность и притягивать к себе большие возможности.
  2. Работайте над принятием. Без женского принятия процветание будет даваться с большим трудом. Если жизнь преподносит вам возможности и подарки — говорите: "Да, спасибо!" — принимайте с радостью. И вам будет даваться больше.
  3. Имейте большой список желаний от микро до макро. У Вселенной должно быть много возможностей вас обрадовать!
  4. Освободитесь от хлама и хвостов: они тянут назад и блокируют новые энергии.
  5. Будьте готовы быть счастливой и без всех ваших желаний. Вселенная не любит наших зависимостей и отбирает у нас то, к чему мы привязаны. Если стать богатой для вас — идея фикс, то это будет даваться через тяжелые преодоления.
  6. Живите так, как если бы вы уже были процветающей. Задавайте себе вопросы: "А какой выбор я бы сделала, если была бы внутренне изобильной? Как бы я поступила, если была бы финансово независимой?"
  7. Читайте хорошие примеры. Наше сознание учится на примерах других. Если мы видим только то, что у всех кризис и все плохо, то мы это впитываем и носим в себе. Но если мы замечаем истории успеха — рано или поздно мы тоже начнем верить, что у нас получится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как избавиться от комплексов: практичные советы

Тем временем сайт "Сегодня" сообщил про пять советов психолога, как улучшить отношения супругов после 10 лет брака. По словам Вячеслава Халанского, в отношениях должно появиться слово "нет".

Еще несколько материалов по теме:
Что может рассказать о девушке ее пляжный наряд: уникальный тест Семь типов женщин, которые раздражают мужчин Как научиться быть в моменте: пять простых привычек Будьте благодарны: в чем волшебная сила слова "спасибо"
отношения правила психология процветание привычки
Источник: Клубер
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров