Семь повседневных правил процветания для женщин
Создайте большой список желаний от самых маленьких до самых заветных
Наши повседневные привычки определяют наши действия или наоборот – бездействия. Чтобы женщине чувствовать себя хорошо и уверенно, необходимо обзавестись правильными привычками и использовать простые повседневные правила.
Вашему вниманию семь повседневных правил процветания для женщин:
- Меньше, но лучше. Лучше купить одну дорогую вещь, чем пять дешевых. Она будет увеличивать вашу энергетическую плотность и притягивать к себе большие возможности.
- Работайте над принятием. Без женского принятия процветание будет даваться с большим трудом. Если жизнь преподносит вам возможности и подарки — говорите: "Да, спасибо!" — принимайте с радостью. И вам будет даваться больше.
- Имейте большой список желаний от микро до макро. У Вселенной должно быть много возможностей вас обрадовать!
- Освободитесь от хлама и хвостов: они тянут назад и блокируют новые энергии.
- Будьте готовы быть счастливой и без всех ваших желаний. Вселенная не любит наших зависимостей и отбирает у нас то, к чему мы привязаны. Если стать богатой для вас — идея фикс, то это будет даваться через тяжелые преодоления.
- Живите так, как если бы вы уже были процветающей. Задавайте себе вопросы: "А какой выбор я бы сделала, если была бы внутренне изобильной? Как бы я поступила, если была бы финансово независимой?"
- Читайте хорошие примеры. Наше сознание учится на примерах других. Если мы видим только то, что у всех кризис и все плохо, то мы это впитываем и носим в себе. Но если мы замечаем истории успеха — рано или поздно мы тоже начнем верить, что у нас получится.
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Источник: Клубер