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Семь привычек людей, изменяющих своим партнерам

Есть некоторые сигналы, которые выдают изменщиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Изменщика можно вычислить по привычкам
Изменщика можно вычислить по привычкам
Фото: Depositphotos

Перед вами семь привычек людей, склонных изменять своему партнеру:

  • Они крайне подозрительны

Человек, которому нельзя доверять, сам не способен никому доверять. Партнер вас постоянно в чем-то подозревает? Если это так, то у вас есть повод задуматься о том, почему это происходит. Человек, у которого рыльце в пушку, сам никогда и никому не доверяет, передает сайт Relrules.

  • Они излишне нежны с вами

Так они пытаются задушить чувство вины. Если бы партнер совсем ничего не чувствовал, то просто бы расстался с вами. Если человек остается, значит, все еще чувствует эмоциональную связь с вами. Ему неприятен сам факт того, что он (за вашей спиной) делает вещи, узнав о которых, вы испытаете боль. И пытается реабилитироваться в собственных глазах, проявляя к вам чрезмерную доброту и любовь.

  • Изменщики очень активны в сексуальной жизни

Вы можете подумать, что насыщенная сексуальная жизнь даже годы спустя – признак того, что в ваших отношениях все хорошо. Возможно, да, а, возможно, это означает прямо противоположное. У человека, склонного к изменам, чрезвычайно много сексуальной энергии. Ему ее с лихвой хватает и на партнера, и на любовников (любовниц). Чрезмерная активность в сексуальной жизни присуща многим изменщикам и изменщицам.

  • Они не доверяют вам свой телефон

Это одна из самых распространенных привычек изменщика. Такой человек никогда не оставит свой телефон без присмотра, поскольку боится, что вы найдете там изобличающие его факты.

  • Репутация изменщика ходит за ними по пятам

Он уже изменял кому-то прежде? Это еще одна из самых распространенных особенностей таких людей. Если человек изменял в прошлых отношениях, вероятно, в новых он последует тем же путем.

  • Они могут солгать о чем угодно

Да, иногда люди обманывают, но делают это не так часто и искусно, как изменщики. Такие люди могут лгать о чем угодно. Изменщики – это патологические вруны. Если вы понимаете, что партнер постоянно лжет то об одном, то о другом – это является причиной для беспокойства.

  • Они постоянно проверяют сообщения/звонки

Привычка постоянно проверять свой сотовый – это еще один признак того, что партнер, возможно, неверен вам. Конечно, он может много работать, и ему необходим режим постоянной связи с сотрудниками. Да, так бывает, но в большинстве случаев не на постоянной основе.

Если ничего не меняется, то в какой-то момент вам придется задуматься. Кто знает, может быть, ваш партнер пользуется телефоном так часто вовсе не по работе?

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Источник: Сегодня
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