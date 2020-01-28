Семь секретов счастливого человека
Принято считать, что счастливые люди бодрые, с улыбкой, энергичные и у них все хорошо
Быть счастливым хочет каждый человек, но далеко не всем удается достичь этого состояния в силу тех или иных обстоятельств. Очень часто люди откладывают свою жизнь и планируют стать счастливым, как только купят машину, выйдут замуж или поедут в отпуск. Масштабное исследование показало, что если человек получит все, что он хочет, то станет счастливее всего лишь на 10 процентов.
Как женщина полюбила себя и стала счастливой – смотрите видео:
Обычно, принято считать, что счастливый человек бодрый, с улыбкой, энергичный и у которого на лице написано, что у него все хорошо. Но это про внешние признаки счастья. А если разбираться со внутренним ощущением, то здесь все будет гораздо сложнее и у каждого человека эти индикаторы будут своими. Но, в любом случае, можно выделить семь базовых секретов счастливого человека.
1.Секрет свободы
Перестаньте думать о том, что о вас подумают другие люди. Делайте то, что доставляет вам удовольствие и наслаждайтесь жизнью.
2. Секрет создания личной реальности
Все мысли и мечты имеют свойство сбываться. Поэтому не переставайте хотеть и добиваться своих желаний.
3. Секрет красоты
Примите и полюбите свое тело, волосы, параметры. Если хотите что-то поменять – меняйте, но то, что у вас есть на данный момент достойно вашего принятия.
4. Секрет дружбы
Не сплетничайте, не осуждайте и не критикуйте. Причем это относиться как по отношению к другим людям, так и к вам самим.
5. Секрет любви
Дарите любовь, принимайте ее и не пытайтесь переделать своих возлюбленных.
6. Секрет богатства
Чтобы получить больше, научитесь отдавать больше.
7. Секрет счастья
Старайтесь меньше думать и анализировать, а при этом больше любить и радоваться жизни.
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