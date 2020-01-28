Семь секретов счастливого человека

Принято считать, что счастливые люди бодрые, с улыбкой, энергичные и у них все хорошо

Секреты счастливых людей Фото: stocksnap.io

Быть счастливым хочет каждый человек, но далеко не всем удается достичь этого состояния в силу тех или иных обстоятельств. Очень часто люди откладывают свою жизнь и планируют стать счастливым, как только купят машину, выйдут замуж или поедут в отпуск. Масштабное исследование показало, что если человек получит все, что он хочет, то станет счастливее всего лишь на 10 процентов.

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Обычно, принято считать, что счастливый человек бодрый, с улыбкой, энергичный и у которого на лице написано, что у него все хорошо. Но это про внешние признаки счастья. А если разбираться со внутренним ощущением, то здесь все будет гораздо сложнее и у каждого человека эти индикаторы будут своими. Но, в любом случае, можно выделить семь базовых секретов счастливого человека.

1.Секрет свободы

Перестаньте думать о том, что о вас подумают другие люди. Делайте то, что доставляет вам удовольствие и наслаждайтесь жизнью.

2. Секрет создания личной реальности

Все мысли и мечты имеют свойство сбываться. Поэтому не переставайте хотеть и добиваться своих желаний.

3. Секрет красоты

Примите и полюбите свое тело, волосы, параметры. Если хотите что-то поменять – меняйте, но то, что у вас есть на данный момент достойно вашего принятия.

4. Секрет дружбы

Не сплетничайте, не осуждайте и не критикуйте. Причем это относиться как по отношению к другим людям, так и к вам самим.

Как стать счастливым человеком Фото: stocksnap.io

5. Секрет любви

Дарите любовь, принимайте ее и не пытайтесь переделать своих возлюбленных.

6. Секрет богатства

Чтобы получить больше, научитесь отдавать больше.

7. Секрет счастья

Старайтесь меньше думать и анализировать, а при этом больше любить и радоваться жизни.

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