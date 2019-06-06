Sex drive: как быстро соблазнить мужчину

Мы подобрали для вас проверенные способы и методы для быстрого соблазнения мужчины

Как быстро соблазнить мужчину Фото: pexels.com

Несмотря на сексуальную революцию и эмансипацию, вопрос "Как соблазнить мужчину?" до сих пор остается актуальным. Особенно, если вы вдруг увидели партнера своей мечты в баре или на дискотеке и хотите быстро заполнить его сердце. Поэтому мы подобрали для вас подборку методов для того, чтобы быстро соблазнить мужчину.

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Методы быстрого соблазнения мужчины

Помните о том, что одними короткими юбками и соблазнительными позами ничего не добьетесь, для начала нужно поговорить. Так вы сможете получше узнать человека, да и не огорошите его свои неожиданным напором. Во время разговора парня можно соблазнить следующим образом:

Кокетничайте и стреляйте глазками;

Скажите ему несколько замысловатых комплиментов;

Говорите о том, что интересно ему;

Не пытайтесь завести разговор на серьезную скучную тему;

Не жалуйтесь на свою жизнь;

Быстрые способы соблазнения – проверенные методы Фото: pexels.com

Шутите, парочка шуток может быть весьма двусмысленной;

Смейтесь сексуально;

Во время разговора поглаживайте ножку бокала, стакан или что-то другое;

Если вы давно знакомы с юношей, то можно "завести" его, начав обсуждать какие-то сексуальные фантазии;

Спросите его, понимает ли он, что вы пытаетесь его соблазнить. Только этот вопрос можно задавать лишь тем парням, в порядочности которых вы уверенны;

Будьте непредсказуемы;

Шепот на ушко также можно использовать для быстрого соблазнения;

Также парня можно соблазнить длинными волосами, ароматом интересного парфюма.

Напомним, что ранее мы писали о том, что жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и попала в больницу.

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