Sex drive: как быстро соблазнить мужчину
Мы подобрали для вас проверенные способы и методы для быстрого соблазнения мужчины
Несмотря на сексуальную революцию и эмансипацию, вопрос "Как соблазнить мужчину?" до сих пор остается актуальным. Особенно, если вы вдруг увидели партнера своей мечты в баре или на дискотеке и хотите быстро заполнить его сердце. Поэтому мы подобрали для вас подборку методов для того, чтобы быстро соблазнить мужчину.
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Помните о том, что одними короткими юбками и соблазнительными позами ничего не добьетесь, для начала нужно поговорить. Так вы сможете получше узнать человека, да и не огорошите его свои неожиданным напором. Во время разговора парня можно соблазнить следующим образом:
- Кокетничайте и стреляйте глазками;
- Скажите ему несколько замысловатых комплиментов;
- Говорите о том, что интересно ему;
- Не пытайтесь завести разговор на серьезную скучную тему;
- Не жалуйтесь на свою жизнь;
- Шутите, парочка шуток может быть весьма двусмысленной;
- Смейтесь сексуально;
- Во время разговора поглаживайте ножку бокала, стакан или что-то другое;
- Если вы давно знакомы с юношей, то можно "завести" его, начав обсуждать какие-то сексуальные фантазии;
- Спросите его, понимает ли он, что вы пытаетесь его соблазнить. Только этот вопрос можно задавать лишь тем парням, в порядочности которых вы уверенны;
- Будьте непредсказуемы;
- Шепот на ушко также можно использовать для быстрого соблазнения;
- Также парня можно соблазнить длинными волосами, ароматом интересного парфюма.
Напомним, что ранее мы писали о том, что жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и попала в больницу.
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