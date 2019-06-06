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Sex drive: как быстро соблазнить мужчину

Мы подобрали для вас проверенные способы и методы для быстрого соблазнения мужчины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:18
Как быстро соблазнить мужчину
Как быстро соблазнить мужчину
Фото: pexels.com

Несмотря на сексуальную революцию и эмансипацию, вопрос "Как соблазнить мужчину?" до сих пор остается актуальным. Особенно, если вы вдруг увидели партнера своей мечты в баре или на дискотеке и хотите быстро заполнить его сердце. Поэтому мы подобрали для вас подборку методов для того, чтобы быстро соблазнить мужчину.

Смотрите видео о самых соблазнительных платьях знаменитостей:

Методы быстрого соблазнения мужчины

Помните о том, что одними короткими юбками и соблазнительными позами ничего не добьетесь, для начала нужно поговорить. Так вы сможете получше узнать человека, да и не огорошите его свои неожиданным напором. Во время разговора парня можно соблазнить следующим образом:

  • Кокетничайте и стреляйте глазками;
  • Скажите ему несколько замысловатых комплиментов;
  • Говорите о том, что интересно ему;
  • Не пытайтесь завести разговор на серьезную скучную тему;
  • Не жалуйтесь на свою жизнь;

Быстрые способы соблазнения – проверенные методы
Быстрые способы соблазнения – проверенные методы
Фото: pexels.com

  • Шутите, парочка шуток может быть весьма двусмысленной;
  • Смейтесь сексуально;
  • Во время разговора поглаживайте ножку бокала, стакан или что-то другое;
  • Если вы давно знакомы с юношей, то можно "завести" его, начав обсуждать какие-то сексуальные фантазии;
  • Спросите его, понимает ли он, что вы пытаетесь его соблазнить. Только этот вопрос можно задавать лишь тем парням, в порядочности которых вы уверенны;
  • Будьте непредсказуемы;
  • Шепот на ушко также можно использовать для быстрого соблазнения;
  • Также парня можно соблазнить длинными волосами, ароматом интересного парфюма.

Напомним, что ранее мы писали о том, что жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и попала в больницу

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Источник: dnevnyk-uspeha.com
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