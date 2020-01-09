Подборка красивых щедривок на Старый Новый год
Сегодня.Lifestyle предлагает вам щедривки на русском и украинском языках
В Украине 14 января наступают целых два праздника – Старый Новый год и Обрезание Господне. А накануне, 13 января, отмечают Щедрый вечер, в этот день принято щедровать. Со своими детьми нужно непременно разучить хорошие щедривки, научить их щедровать и можно отправляться к дедушкам и бабушкам, другим родственникам и друзьям. Мы предлагаем вам щедривки для детей и взрослых на русском и украинском языках.
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Слова щедривки "Щедрик-Петрик"
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Добрые щедривки на Старый Новый год
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Красивые щедривки для взрослых
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Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
Прикольные щедривки для детей
***
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
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Новогодние щедривки короткие
***
Щедрую, щедрую,
Колбасу чую.
Колбасы нету –
Давайте конфеты.
Добрые щедривки для взрослых
***
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Маленькие щедривки на 13 января
***
Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало -
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.
Слова щедривки "Щедрик"
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Веселые щедривки на 13 января
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Прикольные щедривки для детей
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка -
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.
Популярные щедривки на Старый Новый год
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А я знаю, що пан дома,
Сидить собі кінець стола.
Сидить собі кінець стола,
А на ньому шуба люба,
А на ньому шуба люба,
А в тій шубі калиточка.
А в тій шубі калиточка,
В тій калитці сім червінців,
В тій калитці сім червінців,
Усім дітям по червінцю.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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