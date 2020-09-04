Щедрость и сострадание продлевают жизнь – ученые
Щедрость по отношению к своим родственникам можно проявлять не только с помощью денег
Щедрость и сострадание по отношению к детям или стареющим родителям увеличивает продолжительность жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Science, передает CNN.
Ученые хотели отследить данные о том, как человек в обществе потребляет и сберегает. Они отметили, что щедрость и передача богатства между поколениями может включать не только деньги, а и недвижимость, знания и время.
В то же время исследователи признали, что другие факторы, такие как валовой внутренний продукт (ВВП) страны и неравенство доходов, также влияют на продолжительность жизни населения, и скорректировали свои модели, включив эти факторы.
Щедрость и ожидаемая продолжительность жизни являются одними из шести пунктов, на которые обращают внимание ученые при составлении Доклада о мировом счастье, о котором ежегодно рассказывает ООН.
В этом году, когда пандемия коронавируса охватила Европу, Финляндия третий год подряд удерживает титул самой счастливой страны. Ученые поясняют, что щедрое поведение связано с доверием, взаимным уважением и чувством единства. Более счастливые люди впоследствии становятся более здоровыми. То есть страны с высоким уровнем взаимного доверия более устойчивы к любым проблемам.
Это можно проследить на примере борьбы стран с коронавирусом. Те страны, которые успешно сдерживают распространение вируса, такие как Норвегия и Новая Зеландия – это места, где люди доверяют друг другу.
По словам ученых, в той мере, в какой щедрость способствует долголетию, она связана с нашей устойчивостью к болезням, землетрясениям или изменениям климата. Мировые лидеры должны расширять нашу способность помогать друг другу.
Результаты этих исследований имеют прямое отношение к коронавирусу, ведь ожидается, что в год пандемии мировой ВВП упадет на 5,2%, согласно оценке Всемирного банка.
Это означает, что нас ждет много потерянных способов получить ту щедрость, на которую рассчитывали: стипендии, увольнения и в результате меньшая сумма налогов из-за безработицы.
Как говорилось в начале статьи, щедрость по отношению к своим родственникам можно проявлять не только с помощью денег или материальных благ, а и с помощью передачи своего опыта, знаний и простого внимания.
"Мы предполагаем, что такая поддержка снижает смертность за счет удовлетворения насущных материальных потребностей, но также и то, что щедрость может отражать силу социальных связей, что само по себе приносит пользу здоровью и благополучию человека и косвенно повышает выживаемость", – говорят авторы исследования.
Ученые отмечают, что один из самых ценных способов передать что-то важное близкому человеку – это готовить, заботиться и читать ему.
Как заработать богатство из ничего – смотрите видео:
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