Щедрость и сострадание продлевают жизнь – ученые

Щедрость по отношению к своим родственникам можно проявлять не только с помощью денег

Щедрость и сострадание по отношению к детям или стареющим родителям увеличивает продолжительность жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Science, передает CNN.

Цель научного исследования

Ученые хотели отследить данные о том, как человек в обществе потребляет и сберегает. Они отметили, что щедрость и передача богатства между поколениями может включать не только деньги, а и недвижимость, знания и время.

В то же время исследователи признали, что другие факторы, такие как валовой внутренний продукт (ВВП) страны и неравенство доходов, также влияют на продолжительность жизни населения, и скорректировали свои модели, включив эти факторы.

Как связаны самые счастливые страны и щедрость

Щедрость и ожидаемая продолжительность жизни являются одними из шести пунктов, на которые обращают внимание ученые при составлении Доклада о мировом счастье, о котором ежегодно рассказывает ООН.

Щедрость и сострадание продлевают жизнь Фото: Unsplash

В этом году, когда пандемия коронавируса охватила Европу, Финляндия третий год подряд удерживает титул самой счастливой страны. Ученые поясняют, что щедрое поведение связано с доверием, взаимным уважением и чувством единства. Более счастливые люди впоследствии становятся более здоровыми. То есть страны с высоким уровнем взаимного доверия более устойчивы к любым проблемам.

Это можно проследить на примере борьбы стран с коронавирусом. Те страны, которые успешно сдерживают распространение вируса, такие как Норвегия и Новая Зеландия – это места, где люди доверяют друг другу.

Наша коллективная выносливость как вида связана не с выживанием наиболее приспособленных людей, а с выживанием наиболее кооперативных обществ.

По словам ученых, в той мере, в какой щедрость способствует долголетию, она связана с нашей устойчивостью к болезням, землетрясениям или изменениям климата. Мировые лидеры должны расширять нашу способность помогать друг другу.

Причем здесь коронавирус

Результаты этих исследований имеют прямое отношение к коронавирусу, ведь ожидается, что в год пандемии мировой ВВП упадет на 5,2%, согласно оценке Всемирного банка.

Это означает, что нас ждет много потерянных способов получить ту щедрость, на которую рассчитывали: стипендии, увольнения и в результате меньшая сумма налогов из-за безработицы.

Как исправить ситуацию

Как говорилось в начале статьи, щедрость по отношению к своим родственникам можно проявлять не только с помощью денег или материальных благ, а и с помощью передачи своего опыта, знаний и простого внимания.

"Мы предполагаем, что такая поддержка снижает смертность за счет удовлетворения насущных материальных потребностей, но также и то, что щедрость может отражать силу социальных связей, что само по себе приносит пользу здоровью и благополучию человека и косвенно повышает выживаемость", – говорят авторы исследования.

Ученые отмечают, что один из самых ценных способов передать что-то важное близкому человеку – это готовить, заботиться и читать ему.

Как заработать богатство из ничего – смотрите видео:

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