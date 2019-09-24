Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин
Ярослав Самойлов назвал самые вредные финансовые моменты в отношениях
О том, чтобы встретить того самого настоящего мужчину, мечтает каждая девушка. Вот только не все понимают, что кроме самого мужчины, правильно себя вести в отношениях должна и девушка. Особенно, если говорить о финансовых вопросах. К слову, о том, каких женщин ищут достойные мужчины, мы уже тоже писали. Теперь же психолог Ярослав Самойлов в Instagram назвал девять вредных финансовых советов в отношениях с мужчинами.
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- Дарить мужчинам дорогие подарки.
- Брать кредиты для мужчин, записывая их на себя.
- Приводить мужчин жить в свои квартиры.
- Одалживать деньги мужчинам.
- Позволять мужчинам не обеспечивать финансовую защиту вашей семье.
- Доводить до того, чтобы ваши отношения нуждались в женских деньгах.
- Позволять мужчине быть в "депрессии" дольше одного месяца в году (для продвинутых: дольше пары выходных).
- Вестись на сказки, что сейчас "все сложно и невозможно", поэтому ты работай, а я поищу вдохновение.
- Устраивать его на работу или в свой бизнес.
В то же время Самойлов пояснил, что у мужчин есть только два пути:
- Я действую, (мне бывает крайне сложно), я справляюсь.
- Я сдался.
"Женская жалость притягивает второе и убивает первое", – подытожил психолог.
Тем временем другой психолог рассказала, в каких случаях можно читать личную переписку мужа.
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