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Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

Ярослав Самойлов назвал самые вредные финансовые моменты в отношениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:19
Будьте бдительны и внимательны
Будьте бдительны и внимательны
Фото: Pexels

О том, чтобы встретить того самого настоящего мужчину, мечтает каждая девушка. Вот только не все понимают, что кроме самого мужчины, правильно себя вести в отношениях должна и девушка. Особенно, если говорить о финансовых вопросах. К слову, о том, каких женщин ищут достойные мужчины, мы уже тоже писали. Теперь же психолог Ярослав Самойлов в Instagram назвал девять вредных финансовых советов в отношениях с мужчинами.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

  1. Дарить мужчинам дорогие подарки.
  2. Брать кредиты для мужчин, записывая их на себя.
  3. Приводить мужчин жить в свои квартиры.
  4. Одалживать деньги мужчинам.
  5. Позволять мужчинам не обеспечивать финансовую защиту вашей семье.
  6. Доводить до того, чтобы ваши отношения нуждались в женских деньгах.
  7. Позволять мужчине быть в "депрессии" дольше одного месяца в году (для продвинутых: дольше пары выходных).
  8. Вестись на сказки, что сейчас "все сложно и невозможно", поэтому ты работай, а я поищу вдохновение.
  9. Устраивать его на работу или в свой бизнес.

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В то же время Самойлов пояснил, что у мужчин есть только два пути:

  • Я действую, (мне бывает крайне сложно), я справляюсь.
  • Я сдался.

"Женская жалость притягивает второе и убивает первое", – подытожил психолог.

Тем временем другой психолог рассказала, в каких случаях можно читать личную переписку мужа.

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