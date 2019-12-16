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Шесть правил, как спокойно пережить все утренники и детские концерты на Новый год

Никогда не сравнивайте своих детей с другими, которые успешно выступили

Анна Ковпак
Сегодня, 08:05
Как спокойно пережить утренники
Как спокойно пережить утренники
Фото: Pexels

До Нового года осталось всего две недели и самое время активных посещений праздничных мероприятий и зимних утренников в детских садах. В наше время детские представления становятся более красочными и активными. Когда это интерактивные новогодние концерты с подключением инновационных технологий. В первую очередь – это необычные впечатления и не каждый ребенок проживет такие моменты спокойно, говорит психолог Юлия Чемер и дает несколько советов родителям.

Помогает ли крик в воспитании детей – смотрите видео:

Чтобы избежать перевозбуждения и стресса детей и родителей важно придерживаться нескольких правил:

  • Если ваш темп жизни очень активен и с рождения вы с детками постоянно куда-то ходите (не только в праздники), ездите, путешествуете, то никакой новогодний концерт не страшен.
  • Выбирайте время представлений в первой половине дня, чтоб не пропустить своевременный сон малыша. Если вечернее время, то только после обеденного качественного сна. Все согласно режима ребенка, но не концерт в ущерб режиму.
  • Все мероприятия должны соответствовать возрасту и интересам детей. Их длительность для малышей до 3х лет – 30-50 минут, от 3х до 7ми уже до 1,5 часа.

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"Скажу по секрету, что все чаще родители выбирают мероприятия, что будут интересны детям с точки зрения взрослого. Ведь это что-то инновационное и дети сейчас современные", – советует Юлия и добавляет: "Это очень прекрасно, что родители могут найти время и средства на посещение массовых мероприятий и концертов. Все моменты совместного времени провождения останутся в памяти ребенка, как волшебная сказка детства".

Кроме того, родителям важно понимать, что новогодние утренники в детских садах – это моменты, когда ваш ребенок сам становится артистом и ему очень нужна ваша поддержка.

"Даже если малыш растерялся или вовсе не захотел участвовать – не беда. Это первые пробы своих возможностей", – поясняет психолог и советует придерживаться нескольких правил.

Не сравнивайте своих детей ни с кем
Не сравнивайте своих детей ни с кем
Фото: Pexels

  1. Никогда не сравнивайте своих детей с другими, которые успешно выступили. Все дети разные и у каждого свой талант.
  2. Всегда находите время быть рядов в такие трогательные моменты. Может танец не идет, т.к. очень хочется танцевать его с мамой или папой. Это так мило.
  3. И еще один секрет! Новогодний утренник – это не феерическое шоу от мировых режиссеров-постановщиков, это итоговый урок, когда дети и воспитатели показывают свой неимоверный труд над формированием целостной личности ребенка. Он так же сопровождается "выгуливанием" красивых и удобных костюмов, поддержанием ощущения праздника и веселой игры и бурей красочных эмоций от возможностей талантливых детей.

"Запасайтесь салфетками для самых искренних эмоций и проживайте всей семьей эти незабываемые моменты рождественских праздников", – подытожила психолог.

Ранее мы рассказывали, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

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Новый год праздники воспитание
Источник: Сегодня
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