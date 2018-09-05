Шесть увлечений, которые делают нас умнее

Согласно исследованиям, при освоении новых навыков мозг создает новые нейронные связи

Медитация и спорт - важны для работы мозга. Фото: pixabay

Правильный досуг и хорошо подобранное хобби может подарить вам не только приятные эмоции, но и принести пользу. Ученые доказали, что грамотно подобранный досуг может сделать нас умнее, продуктивнее и успешнее.

Долгое время считалось, что люди с рождения наделены определенным уровнем интеллекта, поэтому максимум, что можно сделать в жизни — это полностью реализовать свой потенциал. Современные ученые доказали, что потенциал на самом деле может быть увеличен, и от этого процесса даже можно получить удовольствие. Согласно исследованиям, при освоении новых навыков мозг создает новые нейронные связи, которые ускоряют и улучшают его работу.

Work.ua публикует список занятий, который, по мнению ученых, делают нас умнее.

1. Изучение иностранного языка

Самый простой способ заставить мозг работать — изучать новый язык. Исследования показали, что люди, которые говорят на двух языках, лучше решают головоломки и концентрируются. Почему? У каждого языка есть своя структура, и понимание их расширяет наши возможности.

Кроме того, знания иностранного языка помогают продвинуться по карьерной лестнице и способны подготовить мозг к работе на более высоком уровне.

2. Игра на музыкальном инструменте

Ученые утверждают, что это один из лучших способов укрепить наш мозг. Многочисленные исследования доказали, что игра на музыкальном инструменте повышает креативность, развивает аналитические, языковые, математические навыки, улучшает мелкую моторику и многое другое.

Отчасти, игра в командные виды спорта делает то же самое. Но лишь музыкальные занятия способны укреплять мозолистое тело, соединяющее полушария мозга, создавая новые соединения. А улучшение состояния этого органа влечет за собой повышение уровня исполнительных навыков, памяти, способности решать проблемы и функционирования мозга в целом, независимо от того, сколько вам лет.

3. Чтение всего и везде

И тут вновь научные открытия радуют: независимо от того, наслаждаетесь ли вы "Гарри Поттером" или зачитываетесь "Войной и миром", положительный эффект от чтения, как правило, одинаковый: снижение стресса, улучшение самочувствия и значительное увеличение эмоционального интеллекта.

Как следствие — это помогает с решением проблем, объединением различных знаний для лучшего ориентирования в повседневной жизни, обнаружением закономерностей, пониманием процессов и точной их интерпретацией, а также улучшает способность реагировать на чувства других людей.

На работе это трансформируется в улучшение понимания причин разных событий и развитие управленческих навыков.

4. Спортивные упражнения

А в этом деле важна регулярность. Тренировки "время от времени" не дают нужного эффекта, а вот регулярные физические упражнения не только позволяют держать тело в форме, но и насыщают клетки BDNF-протеинами. Они полезны для памяти, обучаемости, внимания, концентрации и понимания. Все это также часто называют остротой ума.

В то же время длительное нахождение в сидячем положении, по мнению некоторых ученых, имеет противоположный эффект и мешает мозгу работать на полную мощность.

5. Разминка для мозга

Судоку, ребусы, загадки, настольные игры, квесты, карточные игры и другие похожие занятия повышают нейропластичность (способности мозга к реорганизации). А это, в свою очередь, улучшает способность видеть вещи с разных точек зрения, понимать причинно-следственные связи, а также влияние поведения и эмоций.

К тому же, люди с высокой нейропластичностью менее склонны к тревожности и депрессии, быстрее обучаются и больше запоминают.

6. Медитация

В 1992 году Далай-Лама пригласил ученого Ричарда Дэвидсона для исследования мозговых волн, образующихся во время медитации, чтобы выяснить, действительно ли его мозг может по команде генерировать особое излучение. Оказалось, что, когда монахи начали медитировать, сосредоточившись на сострадании, то и их мозговые волны продемонстрировали сигналы, характерные для глубоко сострадательного состояния души.

Медитация стала интересной для амбициозных людей, поскольку исследование намекает, что мы можем контролировать собственные мозговые волны и в любое время испытывать те ощущения, которые хотим испытывать. Это означает, что мы можем чувствовать себя более сильным во время переговоров, более уверенным, требуя повышения зарплаты, и более убедительным в ходе телефонного разговора.

Общая идея заключается в том, что мозг может развиваться, и каждый может делать это целенаправленно. Различные виды деятельности стимулируют разные участки мозга, так что вы можете поработать как над совершенствованием своих сильных сторон, так и над исправлением недостатков.

Сфокусироваться на совершенствовании своего мозга — хорошая идея и для тех, кто чувствует, что находится на пике профессиональных возможностей, и амбициозных профессионалов, и, конечно, предпринимателей, которые хотят максимизировать свой потенциал.

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