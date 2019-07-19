Школа без границ: пять учебных заведений, в которых повезло учиться людям XXI века

Как устроены самые необычные школы мира

Необычные школы мира Фото: summerhillschool.co.uk

Путешествия по всему миру вместо уроков, планшеты вместо учебников и тетрадей, игра вместо зубрежки. Такие школы действительно есть. Как же устроены самые необычные образовательные учреждения мира?

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Democratic School of Hadera

Первую демократическую школу в Израиле создал Яков Гехт в 1987 году. Он же автор книги "Демократическое образование", переведенной на десятки языков и ставшей мировым бестселлером. Все "прелести" традиционного образования Яков прочувствовал на себе. В 15 лет он бросил школу – у него диагностировали дислексию и дисграфию (неспособность читать и писать при полноценном интеллектуальном развитии – ред). "Уже взрослым я понял, что бросил школу, потому что хотел и любил учиться. Это была моя сильная сторона. А учителя не знали, в чем моя сила, только требовали, чтобы я читал и писал", – говорил Гехт.

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В демократической школе учатся дети с разными способностями и уровнем развития: одаренные, обычные и проблемные, которых отчислили из других школ. Среди учеников есть дети с инвалидностью. Здесь все равны независимо от пола, возраста, вероисповедания, национальности и физического состояния. По мнению Гехта, главная идея демократического образования проста: люди не делятся на успешных и неудачников. А задача школы не в том, чтобы оценками рассортировать детей на плохих, хороших и

посредственных, а в том, чтобы помочь ребенку найти свою сильную сторону. Школа копирует принципы устройства демократического государства. Здесь есть законодательная власть (школьный парламент), а также исполнительная и судебная власти. Так дети учатся делать выбор и нести за него ответственность.

Summerhill School

Это частная школа в Великобритании, с которой почти 100 лет назад началась история демократического образования в мире. И как часто бывает, создана она была вопреки существующей системе обучения.

Summerhill School

Родители Александра Нилла – основателя школы "Саммерхилл" – были учителями, потому обо всех недостатках консервативного образования он знал не понаслышке. Александр решил строить свою школу иначе. Основные принципы Summerhill School таковы: главное — дети и их естественная любознательность, а не планы и задачи взрослых; дети занимаются тем, что им нравится; игра важнее уроков; никаких оценок и экзаменов.

К слову, в августе в Киеве состоится Международная конференция по демократическому образованию IDEC: Education NOW. И одним из ее спикером станет Генри Рэдхед, внук Александра Нилла. Он учился в "Саммерхилле" с 3 до 16 лет, 12 лет преподавал там музыку, а сейчас руководит школой вместе с матерью и братом. "Наша цель создать условия для гармоничного развития детей. Если мы предлагаем систему, которую ребенок не принимает, то что-то не так с системой, а не с ребенком", — рассказывает Генри.

THINK

Весь мир – школа, а мы в ней – ученики. Так мог бы перефразировать Шекспир свое знаменитое высказывание о мире-театре, если бы знал о существовании школы THINK. С тех пор как эта нью-йоркская школа в 2010 году приняла первых 15 учеников из 11 стран, она стала для них порталом в мир знаний. Учебный год в THINK делится на четыре семестра, каждый из которых школьники проводят на новом месте – нередко на разных континентах. Географию они могут изучать не в аудиториях, а на чайных плантациях в

Индии, историю древнего мира – в городе инков Мачу-Пикчу, изобразительное искусство – в лучших музеях мира. В этой школе нет ни учебников, ни тетрадей, их заменяют три гаджета – iPhone, iPad и MacBook Pro, каждый ученик получает их при поступлении.

Школу основала путешественница-фотограф Джоан МакПайк, когда отчаялась найти достойное учебное заведение для своего сына. Главная идея школы THINK – воспитать человека мира через погружение в глобальный культурный контекст.

Brightworks School

Brightworks School

Такое впечатление, что прежде, чем в 2011 году создать эту школу на территории бывшего завода в Сан-Франциско, ее авторы подробно изучали "Вредные советы" Григория Остера. Здесь детям разрешают все, что в других местах строго запрещено: баловаться, играть с огнем, разбирать бытовую технику. В этой школе нет ни привычной классно-урочной системы, ни оценок, ни учителей, ни экзаменов-тестов. Зато есть бесконечный процесс познания мира – его правил и законов.

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Каждая группа состоит из 7-10 учеников (разница в возрасте не более трех лет) и куратора. Обучение в школе проходит по программе "Процесс планирования дуги". "Дуга" – это поэтапное вхождение в учебную тему. Каждый год у школы есть 3-4 основные дуги – темы для исследования. Дуга состоит из трех этапов. Первый – исследование. В это время школьники отвечают для себя на вопрос: "Что это такое? Почему эта тема важна?" Второй – реализация (выражение). На этом этапе ученики пытаются воссоздать то, что изучили во время исследования. Третий этап – презентация.

Steve Jobs Schools

Эта сеть школ в Нидерландах входит в число 13 самых инновационных школ мира по версии Business Insider. Три главных навыка, которым здесь учат, – оригинальность, творчество и гибкость сознания в постоянно меняющемся мире, где любые знания устаревают быстрее, чем их осваивают. Вместо учителей в классическом понимании у каждого ученика Steve Jobs School есть тренер, разрабатывающий индивидуальный план развития на шесть недель. В конце каждого цикла ментор, ученик и его родители подводят итоги и ставят цели на следующие полтора месяца. Вместо обычных классов – разновозрастные группы.

Одна из фишек этой школы – активное использование технологий, каждый ученик получает iPad. Манифестом школы стал документ под названием "10 обещаний ребенку". В том числе такие: "Мы поможем тебе стать еще лучше в том, в чем ты уже хорош", "Мы обещаем, что ты всегда сможешь выбирать, что и когда тебе делать", "Мы обещаем тебе, что ты будешь хорошо подготовлен для дальнейшего обучения на всю оставшуюся жизнь".

Напомним, что лето – это время, когда учителя, школьники и родители могут взять тайм-аут, оглянуться и убедиться, что учеба – это не обязательно принуждение, рутина и стресс. Школы бывают разными, в том числе и такими, о которых мы рассказали выше. Так, впервые за 26 лет своего существования Международная конференция по демократическому образованию IDEC: Education NOW пройдет в Киеве 2-3 августа. Ее участники узнают об образовании без муштры и пообщаются с мировыми экспертами и реформаторами образования, лекторами TED, чьи выступления собирают полные залы и сотни тысяч просмотров на YouTubе. Среди спикеров конференции руководители двух альтернативных школ из нашей подборки – Яков Гехт (Израиль) и Генри Рэдхед (Великобритания).

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