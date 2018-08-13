Шопоголизм признают психическим расстройством

Среди симптомов ономании – использование шопинга для подавления негативных эмоций

Шопоголики не признают, что "больны". Фото: pixabay

Шопоголики не расценивают желание покупать, как проблему, однако многие психологи сходятся во мнении, что в действительности острая необходимость совершать покупки является психическим заболеванием, передает "Новое время".

Об этом заявили немецкие специалисты Высшей медицинской школы Ганновера, которые призывают обратить внимание на проблему шопоголизма, которую планируют признать психическим заболеванием, известным в медицинских кругах под термином ономания или компульсивное расстройство потребления.

Новое исследование немецких психологов показало, что в среднем 7 процентов жителей разных стран мира испытывают симптомы ономании, при этом в Европе и Америке количество шопоголиков за последние 20 лет стремительно возросло.

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"Это настоящая зависимость и мы должны признать, что шопоголизм может быть опасным заболеванием с серьезными последствиями. Если мы признаем, что шопоголизм это не просто развлечение, а болезнь, мы сможем выработать оптимальные методы лечения и диагностики", – говорит профессор Астрид Мюллер.

Психологи отметили, что симптомами шопоголизма, как психического расстройства, являются острое желание покупать новые вещи или чувство беспокойства, которое можно облегчить, совершив покупку.

Кроме того, среди симптомов ономании – использование шоппинга для подавления негативных эмоций, а также страх рассказать о своих покупках близким и членам семьи. При этом, специалисты добавляют, что болезнь может развиваться независимо от дохода человека, а покупки, совершаемые шопоголиком, не обязательно должны дорого стоить.

"Здесь, скорее, дело в количестве, а не в стоимости купленных вещей", – объясняют психологи.

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