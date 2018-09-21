Синдром "все сама": как научиться просить и принимать помощь

Одной из причин, почему многие не просят помощи, является то, что они просто не умеют это делать

Важно научиться принимать помощь. Фото: pixabay

Женщина, которая может и в огонь, и в воду, и коня на скаку остановить, сейчас совсем не редкость. А с резким ростом феминизма это убеждение начало только усиливаться. Девушки подхватили синдром "все сама" и теперь предпочитают не просить и не принимать помощи.

Не умеют просить

Одной из причин, почему многие не просят помощи, является то, что они просто не умеют это делать. Вам трудно напрягать людей, и вы не хотите навязываться. Вы стесняетесь того, что можете не знать или не уметь чего-то, поэтому предпочитаете справляться сами с проблемами. Корень такого поведения касается того, что вы не уверены в себе и настолько замкнуты, что боитесь сближаться с людьми. Вы ждете инициативы от других, хоть они и не умеют читать ваши мысли. Не нужно бояться того, что кто-то может вас высмеять или отказать вам. Попробуйте для начала просить помощи у близких.

Просят, но не могут принять

Вы думаете, что если вам помогут, то вы должны будете вернуть долг. Но подождите: о каком долге идет речь? Это значительно искажает истинный смысл помощи. Более того, не нужно думать, что с вами что-то не так. Вы никак не отличаетесь от своей детской копии, просто в детстве просьбы имели другой характер. Все мы люди, и именно для этого давным-давно сформировали общности и группы: мы нужны друг другу. Просить помощи — важная составляющая социальных отношений. Попробуйте выписать аргументы за то, что просьба — это ненормально. Посмотрите на них под другим углом и подумайте, что могло случиться, если бы вы попросили помощь.

Думают, что никто не сможет что-то сделать лучше них

Вы можете контролировать свои силы и возможности, поэтому всегда уверены в конечном результате. Что же будут делать окружающие, вам не известно. Поэтому вы больше доверяете себе, нежели кому-то со стороны. Здесь есть два пути решения. С одной стороны, вам стоит поработать над своим недоверием. С другой же, попробуйте ощущать свой контроль над ситуацией. Когда просите кого-то о помощи, четко формулируйте то, чего вы хотите: когда, где, во сколько и каким образом нужно выполнить задание. Переспросите, все ли понятно, и продолжайте время от времени проверять, как обстоят дела.

Иногда стоит позволить и себе расслабиться, и другим помочь вам. Ведь порой вам искренне хотят помочь, а вы своим отказом отталкиваете. Поэтому вы вредите не только себе, но и близким. Вы можете уметь делать что-то лучше всех, но не нужно вытаскивать все на своих хрупких плечах.

Тем временем психолог пояснила важные свойства психической регуляции. Любой организм на границе контакта с окружающей средой взаимодействует с ней тремя способами: выделяя, поглощая и ассимилируя.