Сколько ребенку можно проводить времени за гаджетами: ответ психолога

Родителям важно понимать, как происходит сенсорная интеграция детей

Детям нельзя смотреть много мультфильмов Фото: Pexels

Современные дети со все более раннего возраста начинают пользоваться различными гаджетами. Это в свою очередь негативно влияет на психику ребенка, а как следствие и на его развитие. Сколько времени можно проводить ребенку за гаджетами и почему дети так любят ими играть, рассказала детский психолог центра "Дитинологія особливого розвитку" Катерина Галянт.

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По ее словам, если у ребенка идет большой перевес в сторону гаджета вместо реальных игр, тогда родителям стоит быстро на это реагировать. Это вредит развитию ребенка в любом возрасте, поясняет психолог. Поэтому стоит контролировать времяпрепровождение вашего чада за мультфильмами и онлайн-играми.

Детям до трех лет вообще не рекомендуется смотреть мультфильмы, а после трех – проводить за экраном не более 20 минут. В реалиях нашего времени это кажется слишком строго, но специалист пояснила, чем увлечение гаджетами у детей может грозить их развитию.

"Сенсорная интеграция очень важна. Когда ребенок рождается, то начинает воспринимать мир через ощущения – вкус, зрительный анализатор, осязательные ощущения. После чего у ребенка формируется определенная реакция и эмоции на эти ощущения. А современные мультфильмы, создавать которые помогают психологи, включат одновременно все эти анализаторы, чтобы ребенок одновременно получил в все эти эмоции", – рассказала Катерина.

Смартфоны плохо влияют на развитие детей Фото: Pexels

По ее словам, в реальном мире ребенку необходимо приложить очень много усилий, чтобы получить столько удовольствия и ощущений от включения всех этих анализаторов: понять, какая игрушка ему нравиться, как с ней поиграться, нужно кого-то пригласить поиграть с тобой. А включая ребенку мультфильм или игру, ему больше ничего делать не нужно.

В этом момент, что происходит на психологическом и физиологическом уровне ребенка – он не взаимодействует с реальным миром, у него нет к этому никакого стимула, а соответственно и не может получать удовольствия, поясняет психолог и отмечает, что в этом возрасте взаимодействие ребенка с реальным миром делается именно ради удовольствия.

"Требуя мультфильма от родителей, ребенок как бы призывает, дайте мне удовольствие и забудьте обо мне. И это понятно, ведь ему не нужно никуда бежать, никого искать для компании, никаких игрушек", – рассказала Галянт.

Специалист отметила, что это очень часто приводит к тому, что дети в возрасте трех лет еще не разговаривают.

"И тут родители должны понимать, что умение разговаривать, это навык, который возникает, когда в нем есть необходимость. А если ребенок только видит перед собой экран, то ему и разговаривать не за чем и не с ким", – подытожила психолог.

Совет: больше разговаривайте со своими детьми и заменяйте гаджеты на реальные игры.

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