Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сколько ребенку можно проводить времени за гаджетами: ответ психолога

Родителям важно понимать, как происходит сенсорная интеграция детей

Анна Ковпак
Сегодня, 09:09
Детям нельзя смотреть много мультфильмов
Детям нельзя смотреть много мультфильмов
Фото: Pexels

Современные дети со все более раннего возраста начинают пользоваться различными гаджетами. Это в свою очередь негативно влияет на психику ребенка, а как следствие и на его развитие. Сколько времени можно проводить ребенку за гаджетами и почему дети так любят ими играть, рассказала детский психолог центра "Дитинологія особливого розвитку" Катерина Галянт.

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте? – смотрите видео:

По ее словам, если у ребенка идет большой перевес в сторону гаджета вместо реальных игр, тогда родителям стоит быстро на это реагировать. Это вредит развитию ребенка в любом возрасте, поясняет психолог. Поэтому стоит контролировать времяпрепровождение вашего чада за мультфильмами и онлайн-играми.

Детям до трех лет вообще не рекомендуется смотреть мультфильмы, а после трех – проводить за экраном не более 20 минут. В реалиях нашего времени это кажется слишком строго, но специалист пояснила, чем увлечение гаджетами у детей может грозить их развитию.

"Сенсорная интеграция очень важна. Когда ребенок рождается, то начинает воспринимать мир через ощущения – вкус, зрительный анализатор, осязательные ощущения. После чего у ребенка формируется определенная реакция и эмоции на эти ощущения. А современные мультфильмы, создавать которые помогают психологи, включат одновременно все эти анализаторы, чтобы ребенок одновременно получил в все эти эмоции", – рассказала Катерина.

Смартфоны плохо влияют на развитие детей
Смартфоны плохо влияют на развитие детей
Фото: Pexels

По ее словам, в реальном мире ребенку необходимо приложить очень много усилий, чтобы получить столько удовольствия и ощущений от включения всех этих анализаторов: понять, какая игрушка ему нравиться, как с ней поиграться, нужно кого-то пригласить поиграть с тобой. А включая ребенку мультфильм или игру, ему больше ничего делать не нужно.

В этом момент, что происходит на психологическом и физиологическом уровне ребенка – он не взаимодействует с реальным миром, у него нет к этому никакого стимула, а соответственно и не может получать удовольствия, поясняет психолог и отмечает, что в этом возрасте взаимодействие ребенка с реальным миром делается именно ради удовольствия.

Читайте также:
Как правильно использовать гаджеты, чтобы не навредить здоровью

"Требуя мультфильма от родителей, ребенок как бы призывает, дайте мне удовольствие и забудьте обо мне. И это понятно, ведь ему не нужно никуда бежать, никого искать для компании, никаких игрушек", – рассказала Галянт.

Специалист отметила, что это очень часто приводит к тому, что дети в возрасте трех лет еще не разговаривают.

"И тут родители должны понимать, что умение разговаривать, это навык, который возникает, когда в нем есть необходимость. А если ребенок только видит перед собой экран, то ему и разговаривать не за чем и не с ким", – подытожила психолог.

Совет: больше разговаривайте со своими детьми и заменяйте гаджеты на реальные игры.

Ранее мы выяснили, как правильно говорить с ребенком о сексе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать няню для ребенка: полезные советы родителям Детские истерики: как правильно на них реагировать и что ни в коем случае нельзя говорить Сексуальное воспитание: что и в каком возрасте должен знать ребенок
образование воспитание психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Лорак попыталась скрыть
Лорак попыталась скрыть "беременность" за свободным платьем
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото

Популярные статьи

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Новости партнеров

Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
ТОП-5 способов улучшить зрение
ТОП-5 способов улучшить зрение
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска