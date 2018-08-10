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Скоро в школу: как безболезненно перейти на новый режим

Начало августа – лучше время для возвращения в "школьный" режим

Фото: 1veresnya.com

До начала школьных будней осталось совсем немного. Это время лучше всего потратить на то, чтобы наладить оптимальный режим дня. Ведь резкий переход от отдыха к школьным будням не пойдет на пользу ни детям, ни их родителям.

С чего стоит начать в первую очередь – так это наладить режим сна и бодрствования. Особенно, если впереди вас ждет первая смена в школе, то понежиться в постели по утру времени уже не будет. Постепенно переносите время укладывания и подъема на 15-20 минут, чтобы к первому сентября прийти к оптимальному режиму.

Чтобы психологически настроиться на "учебный лад", привлеките ребенка к процессу покупки всего необходимого к школе. Пусть это будет увлекательно и весело для вас обоих. Вместе отправляйтесь за новым рюкзаком, который станет школьнику верным и надежным помощником и не испортит осанку. Как правильно выбирать рюкзак нам рассказывает детский хирург и ортопед Татьяна Лузан:

Пусть ребенок сам выберет школьные тетради, обложки, канцелярию. Вместе обустройте рабочее место для ребенка, которое должно быть удобным и функциональным.

Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com 1/6

Если в вашей семье подрастает первоклассник, то подготовке к началу школьного периода придется уделить особенное внимание. Расскажите малышу, что ждет его в школе, поведайте о своих школьных годах. Расскажите ему, что это место, где он сможет научиться новому и найти хороших друзей. Не лишним будет заранее побывать в школе, зайти в будущий класс, прогуляться по коридорам, а также устроить душевную встречу с будущими одноклассниками. Так первого сентября ребенок не будет чувствовать себя в растерянности. Не забывайте напоминать, что вы всегда будете рядом и поддержите ребенка, что бы не случилось.

Если вы планируете, что ребенок будет посещать кружки во время учебного года, то приступить к ним лучше уже в августе. Таким образом можно будет плавно войти в учебный режим. Если ребенок собирается в первый класс и до этого не посещал детский сад, то кружки и секции станут своего рода психологической подготовкой к школе, где необходимы будут навыки социализации.

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Тем школьникам, которые продолжают учебу, стоит просмотреть тетради и конспекты за прошедший учебный год, вспомнить темы пройденного материала. Не секрет, что за лето происходит откат в знаниях. Благодаря легкому повторению материала легче будет влиться в учебный процесс. Также не забывайте о домашнем задании – если за лето не было времени, желания, возможности взяться за него, то август – самое время наверстать упущенное.

Также немаловажно поставить своеобразную точку в летних каникулах, чтобы морально быть готовыми к новому учебному году. Устройте настоящий праздник по поводу окончанию летних каникул. Это может быть совместный семейный поход в любимое кафе, зоопарк или аквапарк. Или же сделайте ребенку праздник-сюрприз по возвращению из летнего лагеря или от бабушки. Такой символический жест поможет ребенку создать позитивный запас эмоций, который будет необходим ему во время учебного года.