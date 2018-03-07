Слесарь Анна Браховецкая: "Мне повезло и с работой, и с коллективом"

В спецпроекте "Power Women" сайта "Сегодня" и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые, благодаря внутренней силе, энергии и харизме, управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.



На Запорожской теплоэлектростанции Анна Браховецкая работает 33 года. Она – слесарь по ремонту и техобслуживанию насосного оборудования. Многие решат, что это не женская профессия. Но Анна Ивановна с вами не согласится: свою работу она очень любит и выполняет на отлично.

"Считаю, что работы женской и мужской не бывает. Бывает работа любимая, куда приходишь с радостью и наоборот. Мне повезло и с работой, и с коллективом", – говорит она. В далеком 1985 году Анна с подружкой – обе выпускницы Бурштынского энергетического техникума – по направлению приехали в Энергодар. На Запорожскую ТЭС устроились в мужской коллектив электрического цеха, туда, где помимо отличных теоретических знаний требовалась и физическая сила. Анна наравне со всеми копала траншеи и прокладывала кабели. Вспоминает, как много молодежи тогда работало на ТЭС: "Молодые, дружные. Работали мы усердно и отдыхали очень весело! Ходили на концерты в ДК и на обучающие лекции. А какие субботники устраивали! Высадили не один десяток деревьев, которые теперь украшают территорию станции".

Сегодня 51-летняя Анна Браховецкая отвечает за ремонт и техобслуживание насосного оборудования. Коллеги-мужчины как могут, берегут ее, и она отвечает взаимностью – балует бригаду тортами и домашней выпечкой.

"Изначально у меня не укладывалось в голове как женщина сможет ремонтировать насосы. Но Анна Ивановна быстро развеяла мой скептический настрой своим умением работать. Сейчас ни один слесарь нашей бригады не скажет, что Анна работает меньше других!" – говорит о коллеге мастер Сергей Слюсар.

В свою очередь Анна Ивановна уверена, что нет такой работы, с которой женщина не справилась бы. И дело не в равноправии полов, а скорее в командном духе. Свободное время она предпочитает проводить на природе, любит собирать грибы, ходить в лес и путешествовать. "Отдельное наслаждение – посещать театры и концерты, вышивать бисером. А на 8 марта мечтаю о простом женском счастье – чтобы мои любимые были здоровы и счастливы. Да и встречались чтобы мы почаще", – говорит Анна.