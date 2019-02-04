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Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Эти представители зодиакального круга особенно вспыльчивы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Есть очень вспыльчивые знаки зодиака Фото: depositphotos
Есть очень вспыльчивые знаки зодиака
Фото: depositphotos

Представители некоторых знаков зодиакального круга обладают отчасти вспыльчивым характером. Согласитесь, что подобные знания помогут вам избежать неловких ситуаций. К тому же, кто знает, возможно, вы являетесь одним из них?

Скорпион

Скорпиону свойственна тенденция "хранить" обиду. Ему нелегко дается прощение, именно поэтому он прослыл далеко не самым добродушным знаком. Проявляйте осторожность и бдительность, чтобы не попасть в немилость Скорпиона. Представители данного знака любят делать все по-своему, что не совсем вписывается в планы окружающих. Скорпион не любит, когда ему возражают. Властолюбие и желание полного контроля порождает сильные вспышки гнева и проявление жестокости. В окружении Скорпиона лучшим для вас будет молчание, пишет сайт Relrules.

Лев

Самый гордый знак зодиакального круга обладает не меньшей чувствительностью в сравнении с другими знаками. Когда эго или достоинство Льва подвергается атаке извне, готовьтесь встретить невероятную истерику с его стороны. Чувство собственного достоинства особенно важно для представителя данного знака. В случае ущемления его достоинства, вам предстоит на себе ощутить враждебную настроенность Льва.

Рак

Рак – хрупкий знак с повышенным показателем эмоциональности. Малейшее замечание в его адрес способно вызвать огонь. Рак проявляет доверие к тем людям, с кем он взаимодействует. При этом он прикладывает невероятные усилия для того, чтобы открыться и наладить общение. Не разочаруйте его. В противном случае внутри самого Рака будет бушевать ураган эмоций, что никоим образом не отобразится на общении с окружающими его людьми. Помните, что даже самая незначительная деталь может сильно обидеть Рака.

Овен

Единственно важное, что необходимо знать о представителе данного знака, это его амбиции и трудолюбие. Овен мечтает о недосягаемом. О том, чего нет даже у других. Нежелание быть посредственностью объясняет его давление на самого себя. Изматывающий график работы является причиной, по которой Овен способен выйти из себя или сделаться крайне раздражительным в глазах окружающих. Во избежание подобного поведения со стороны Овна, следует в моменты гнева предоставить как можно больше свободного пространства.

Тем временем выяснилось, что важно знать о людях, рожденных в январе:ответ астропсихолога. Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

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Источник: Сегодня
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