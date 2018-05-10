Смерть от "разбитого сердца" существует: доказано учеными
В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет
Смерть партнера может привести к серьезным последствиям – в течение трехмесячного срока люди находятся в зоне повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Это выяснили американские ученые из Университета Райса, передает Science Alert.
По их данным, именно в этот период у людей, потерявших партнеров, более высокий уровень про-воспалительных цитокинов (иммунные маркеры, которые указывают на воспаление в кровотоке) и более низкую вариабельность сердечного ритма (ВСР) по сравнению с людьми, которые никого не теряли.
В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет. Пол, возраст и уровень образования у всех испытуемых был одинаковый. Всех участников разделили на две группы: 32 из них были вдовами или вдовцами, остальные сформировали вторую группу.
Он также добавил, что 53% этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Таким образом ученые доказали, что супруг-одиночка может умереть из-за "разбитого сердца".
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