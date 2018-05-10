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Смерть от "разбитого сердца" существует: доказано учеными

В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:19
Смерть одного партнера плохо влияет на здоровье живого партнера. Фото: pixabay
Смерть одного партнера плохо влияет на здоровье живого партнера. Фото: pixabay

Смерть партнера может привести к серьезным последствиям – в течение трехмесячного срока люди находятся в зоне повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Это выяснили американские ученые из Университета Райса, передает Science Alert.

По их данным, именно в этот период у людей, потерявших партнеров, более высокий уровень про-воспалительных цитокинов (иммунные маркеры, которые указывают на воспаление в кровотоке) и более низкую вариабельность сердечного ритма (ВСР) по сравнению с людьми, которые никого не теряли.

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В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет. Пол, возраст и уровень образования у всех испытуемых был одинаковый. Всех участников разделили на две группы: 32 из них были вдовами или вдовцами, остальные сформировали вторую группу.

"В первые шесть месяцев после потери супруга вдовы/вдовцы попадают в зону повышенного на 41% риска смертности", – говорит руководитель исследования Крис Фагундес, доцент кафедры психологии в Школе социальных наук Университета Райса.

Он также добавил, что 53%  этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Это исследование является важным шагом на пути к пониманию того, как тяжелая утрата может способствовать заболеваниям и смертности", – говорит Фагундес.

Таким образом ученые доказали, что супруг-одиночка может умереть из-за "разбитого сердца".

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