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Снежинки в стиле "Звездных войн": как сделать крутое украшение дома на Новый год

Как сделать снежинки на Новый год: такое украшение поразит всех гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Как сделать красивую снежинку
Как сделать красивую снежинку
Фото: Depositphotos

Близятся новогодние праздники, которые хочется отметить радостно, весело, прикольно и красиво. Делать поделки своими руками на Новый год – особое удовольствие. Например, вырезание снежинок из бумаги – это и хороший вариант декорации дома к Новому году, и интересное время препровождения вместе с детьми. Однако простые снежинки уже никого не удивят. В этом году поклонники "Звездных войн" пошли дальше – вырезали снежинки в виде мастера Йоды.

Видео того, как сделать такую снежинку, выложили в YouTube:

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Вырезаются такие оригинальные украшения, как и все остальные простые снежинки – из бумаги, сложенной в несколько раз. Такой прикольный узор накладывается при помощи трафарета, который для удобства можно распечатать на принтере на одном секторе, а затем по нему вырезать на остальных сегментах.

Оригинальные снежинки
Оригинальные снежинки
Фото: Pinterest

Кроме бумаги вам также понадобятся ножницы и острый канцелярский нож. Если будете делать эти снежинки с детьми, позаботьтесь о технике безопасности, чтобы никто не порезался.

Подключайте фантазию и устройте соревнования, кто из ребят придумает более оригинальные, смешные и страшные снежинки, похожие на Йода, Дарта Вейдера и других любимых героев.

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Источник: Сегодня
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