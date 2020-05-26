Солнечные и лунные затмения: какие знаки зодиака ждут перемены в жизни

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе

Летом нас ждет целых три затмения – два лунных и одно солнечное. Эксперты считают такой астрологический фактор особенным, ведь в этот период можно спрогнозировать ключевые этапы в жизни. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, какая разница между этими явлениями и повлияют ли они на каждого из нас.

22-го мая украинцы вошли не только в ослабление карантина, но и в коридор затмений, который продлится до 21 июля. Именно в этот период произойдет три затмения: одно солнечное – 21 июня, и два лунных полутеневых – 5 июня и 21 июля.

Солнечное затмение более серьезное, чем лунное Фото: Pexels

"Лунное затмение – это когда что-то заканчивается или мы получаем результаты чего-то эмоционального, что действует на семью, на наши эмоции", – комментирует астропсихолог Анна Обеда.

А вот солнечные затмения на поверхности влияют на события вокруг человека.

"Солнечное затмение более серьезное: вы как будто программируете что-то на будущее – это либо крупные покупки, либо принимаете очень важные решения", – объясняет астропсихолог.

Как чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе. Ведь решения, которые мы будем принимать сейчас – станут частью жизни в перспективе.

"Эти затмения больше всех почувствуют такие знаки зодиака, как: Близнецы, Стрелец, Дева, Рыбы, Овен, Козерог, Рак и Весы", – отметила Анна Обеда.

У этих знаков зодиака могут произойти кардинальные изменения в жизни. Солнце позволит осознать опыт, а лунное затмение – это кризис, в результате которого будет что-то изменено или отброшено.

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