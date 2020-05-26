Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солнечные и лунные затмения: какие знаки зодиака ждут перемены в жизни

Сегодня, 09:45

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе

Летом нас ждет целых три затмения – два лунных и одно солнечное. Эксперты считают такой астрологический фактор особенным, ведь в этот период можно спрогнозировать ключевые этапы в жизни. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, какая разница между этими явлениями и повлияют ли они на каждого из нас.

22-го мая украинцы вошли не только в ослабление карантина, но и в коридор затмений, который продлится до 21 июля. Именно в этот период произойдет три затмения: одно солнечное – 21 июня, и два лунных полутеневых – 5 июня и 21 июля.

Солнечное затмение более серьезное, чем лунное
Солнечное затмение более серьезное, чем лунное
Фото: Pexels

"Лунное затмение – это когда что-то заканчивается или мы получаем результаты чего-то эмоционального, что действует на семью, на наши эмоции", – комментирует астропсихолог Анна Обеда.

А вот солнечные затмения на поверхности влияют на события вокруг человека.

"Солнечное затмение более серьезное: вы как будто программируете что-то на будущее – это либо крупные покупки, либо принимаете очень важные решения", – объясняет астропсихолог.

Как чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе. Ведь решения, которые мы будем принимать сейчас – станут частью жизни в перспективе.

"Эти затмения больше всех почувствуют такие знаки зодиака, как: Близнецы, Стрелец, Дева, Рыбы, Овен, Козерог, Рак и Весы", – отметила Анна Обеда.

У этих знаков зодиака могут произойти кардинальные изменения в жизни. Солнце позволит осознать опыт, а лунное затмение – это кризис, в результате которого будет что-то изменено или отброшено.

Тем временем мы выяснили, как ретроградная Венера: как влияет на отношения людей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 24-30 мая: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака
гороскоп затмение знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как София Ротару выглядела в школьные годы
Как София Ротару выглядела в школьные годы
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена

Популярные статьи

Сегодня, 06:57Fun

Аномального поросенка с двумя головами показали на видео

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам можно смело браться за новые проекты

Сегодня, 05:05Fun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:20Шоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Вчера, 18:35Fun

25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:14Food

Как выбрать и замариновать мясо для шашлыка

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

Вчера, 14:02Смотрите на OLL.TV

5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Вчера, 05:56Fun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяШоу-бизнес

57-летняя Деми Мур восхитила фигурой в купальнике

23 маяШоу-бизнес

"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Тихий сердечный приступ: названы предупреждающие знаки нарушения
Тихий сердечный приступ: названы предупреждающие знаки нарушения
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Кароль і Балан нарвалися на нищівну критику скандальної Ніцой
Кароль і Балан нарвалися на нищівну критику скандальної Ніцой