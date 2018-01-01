Советы украинских звезд, как привести себя в форму к весне
Руслана Писанка и Оля Полякова советуют взбодриться, больше двигаться и меньше кушать, чтобы подтянуть свое тело
Актриса и телеведущая Руслана Писанка своим примером каждый день вдохновляет миллионы украинцев. Она советует всем женщинам поскорее выходить из зимней спячки и вместо долгих лежаний под одеялом наконец взбодриться, а главное на весь день избавиться от сонливости.
Это может быть и хобби, волонтерство или просто прогулки по городу. Самое главное – чтобы это занятие приносило удовольствие. Кроме того, Руслана Писанка также советует привести в порядок свой дом. Ведь это поможет избавиться не только от депрессии, но и от лишнего веса.
Певица Оля Полякова тоже советует пробудиться от спячки и встречать весну с подтянутым телом. Она советует побольше двигаться и не сидеть на месте – идти в тренажерный зал или бегать на улице.
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Не может дождаться настоящей весны и певец Павло Зибров и на то есть свои мужские причины – женщины в юбках и платьях. Певец советует женщинам сесть на диету и подтянуть фигуру, чтобы до прихода тепла быть в форме. Мужчинам же Павел Зибров советует подтянуть свои кошельки, ведь нужно будет удивлять и ухаживать.
Напомним, не нужно грустить, если за окнами все еще снег, ведь весеннее настроение вы можете создать себе сами. Мы сделали подборку советов, которые помогут избавится от хандры и вдохновиться весенним настроением.