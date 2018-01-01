Советы украинских звезд, как привести себя в форму к весне

Руслана Писанка и Оля Полякова советуют взбодриться, больше двигаться и меньше кушать, чтобы подтянуть свое тело

Актриса и телеведущая Руслана Писанка своим примером каждый день вдохновляет миллионы украинцев. Она советует всем женщинам поскорее выходить из зимней спячки и вместо долгих лежаний под одеялом наконец взбодриться, а главное на весь день избавиться от сонливости.

"Мне кажется, что человек, у которого очень много заданий на день, не знает когда найти время, чтобы поспать. А если человек в какой-то сонливости, меланхолии, т это означает, что у него очень мало дел. Поэтому, нужно делать так, чтобы дел становилось больше. У людей, у которых есть интерес к жизни – им некогда спать. Если ты не знаешь, чем себя занять, как говорила Софи Лорен, то займись хоть чем-нибудь", – говорит певица.

Это может быть и хобби, волонтерство или просто прогулки по городу. Самое главное – чтобы это занятие приносило удовольствие. Кроме того, Руслана Писанка также советует привести в порядок свой дом. Ведь это поможет избавиться не только от депрессии, но и от лишнего веса.

"Разобрать все вещи, посмотреть, что стало маловато. Нужно не тратить деньги на новые вещи, а убрать по пять сантиметров с каждого бока", – добавила Писанка.

Певица Оля Полякова тоже советует пробудиться от спячки и встречать весну с подтянутым телом. Она советует побольше двигаться и не сидеть на месте – идти в тренажерный зал или бегать на улице.

Не может дождаться настоящей весны и певец Павло Зибров и на то есть свои мужские причины – женщины в юбках и платьях. Певец советует женщинам сесть на диету и подтянуть фигуру, чтобы до прихода тепла быть в форме. Мужчинам же Павел Зибров советует подтянуть свои кошельки, ведь нужно будет удивлять и ухаживать.

Напомним, не нужно грустить, если за окнами все еще снег, ведь весеннее настроение вы можете создать себе сами. Мы сделали подборку советов, которые помогут избавится от хандры и вдохновиться весенним настроением.