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Совместимость по знаку зодиака: какие пары самые крепкие

Сегодня, 07:26

Астрологи рассказали, как звезды влияют на отношения людей

В отношениях принято говорить про совместимость характеров двух партнеров. А астрологи уверяют, что важно также обращать внимание на совместимость по знаку зодиака. Они назвали три самые крепкие пары среди 12 знаков зодиака.

Овен и Водолей

Эти знаки любят разнообразие в жизни, поэтому стремятся получить его любой ценой. Представители этих знаков зодиака хотят сделать свою жизнь яркой и запоминающейся, поэтому им никогда не бывает скучно или неинтересно в компании друг друга.

Самые крепкие пары среди знаков зодиака
Самые крепкие пары среди знаков зодиака
Фото: stocksnap.io

Рак и Рыбы

Представители этих знаков зодиака имеют особую кармическую связь. Мало того, что они принадлежат к одной стихии, так у них еще темпераменты схожи и привычки почти одинаковые. Именно поэтому уже после знакомства у них возникает чувство, что они знакомы много лет.

Лев и Стрелец

Отношения этой пары насквозь пропитаны страстью. Эти знаки умеют в полной мере наслаждаться и радоваться жизни, они умеют любить и наполнять этим чувством все вокруг. В паре Лев и Стрелец могут стать друг для друга стимулом двигаться вперед и достигать вершин. Они оба имеют глубокое понимание потребностей своего партнера.

Как сделать отношения лучше – смотрите видео:

Тем временем психолог назвал пять главных ошибок мужчин в отношениях.

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астрология пара знаки зодиака
Источник: Сегодня
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