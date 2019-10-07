Спокойствие, только спокойствие: 10 советов, как управлять гневом
Ольга Мирошникова пояснила, что гнев – это нормальная эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать
Сохранение самообладания может быть сложной задачей. Но если использовать простые советы по управлению гневом, возможно удержать контроль. Гнев – это нормальная и даже здоровая эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать. Неконтролируемый гнев может сказаться как на вашем здоровье, так и на ваших отношениях. Врач-психолог Ольга Мирошникова дала 10 советов, как научиться управлять гневом.
Как контролировать свой гнев – смотрите видео:
1. Подумайте, прежде чем говорить
В самый горячий момент легко сказать то, о чем вы потом пожалеете. Уделите несколько минут тому, чтобы собраться с мыслями, прежде чем что-то сказать, и позвольте другим, кто вовлечен в ситуацию, поступить так же.
2. Как только вы успокоитесь, выразите свой гнев
Выражайте свое разочарование уверенно, но без конфронтации. Четко и прямо изложите свои проблемы и потребности, не причиняя вреда другим и не пытаясь контролировать их.
3. Выполните пару упражнений
Физическая активность может помочь уменьшить стресс, который вызывает у вас гнев. Если вы чувствуете, что ваш гнев усиливается, отправляйтесь на оживленную прогулку или бег, или проведите некоторое время, занимаясь другими физическими упражнениями.
4. Возьмите тайм-аут
Сделайте себе короткие перерывы в течение дня. Несколько минут спокойного времени могут помочь вам почувствовать себя лучше и подготовиться к предстоящим делам.
5. Рассмотрите возможные решения
Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что вас разозлило, работайте над решением этой проблемы. Грязная комната вашего ребенка сводит вас с ума? Закройте дверь. Ваш партнер опаздывает на ужин каждый вечер? Запланируйте еду позже вечером – или соглашайтесь есть самостоятельно несколько раз в неделю. Напоминайте себе, что гнев ничего не исправит и может только усугубить.
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6. Придерживайтесь утверждений "Я"
Чтобы не критиковать и не обвинять – что может только усилить напряженность – используйте "Я" для описания проблемы. Будьте уважительны и конкретны. Например, скажите: "Я расстроен, что вы покинули стол, не предлагая помочь с посудой" вместо "Вы никогда не выполняете работу по дому".
7. Не держите злость
Прощение – это мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным чувствам вытеснить позитивные чувства, вы можете оказаться поглощенными своей собственной горечью или чувством несправедливости. Но если вы сможете простить кого-то, кто вас разозлил, вы сможете извлечь уроки из этой ситуации и укрепить свои отношения.
8. Используйте юмор, чтобы снять напряжение
При этом важно избегать сарказма – он может ранить чувства и усугубить ситуацию.
9. Используйте навыки релаксации
Хорошо помогают глубокие дыхательные упражнения, представлять себе расслабляющую сцену или повторение успокаивающего слово или фразы, например "Успокойся". Также можно слушать музыку, что-то писать или выполнить несколько поз йоги.
10. Не бойтесь обращаться за помощью к специалисту
Умение контролировать гнев иногда является проблемой для вас и для окружающих. Обратитесь за помощью по вопросам гнева, если ваш гнев кажется неконтролируемым, заставляет вас делать то, о чем вы сожалеете, или причиняет боль окружающим.
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