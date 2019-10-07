Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Спокойствие, только спокойствие: 10 советов, как управлять гневом

Ольга Мирошникова пояснила, что гнев – это нормальная эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать

Анна Ковпак
Сегодня, 11:19
Научитесь контролировать свой гнев
Научитесь контролировать свой гнев
Фото: Pexels

Сохранение самообладания может быть сложной задачей. Но если использовать простые советы по управлению гневом, возможно удержать контроль. Гнев – это нормальная и даже здоровая эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать. Неконтролируемый гнев может сказаться как на вашем здоровье, так и на ваших отношениях. Врач-психолог Ольга Мирошникова дала 10 советов, как научиться управлять гневом.

Как контролировать свой гнев – смотрите видео:

1. Подумайте, прежде чем говорить

В самый горячий момент легко сказать то, о чем вы потом пожалеете. Уделите несколько минут тому, чтобы собраться с мыслями, прежде чем что-то сказать, и позвольте другим, кто вовлечен в ситуацию, поступить так же.

2. Как только вы успокоитесь, выразите свой гнев

Выражайте свое разочарование уверенно, но без конфронтации. Четко и прямо изложите свои проблемы и потребности, не причиняя вреда другим и не пытаясь контролировать их.

3. Выполните пару упражнений

Физическая активность может помочь уменьшить стресс, который вызывает у вас гнев. Если вы чувствуете, что ваш гнев усиливается, отправляйтесь на оживленную прогулку или бег, или проведите некоторое время, занимаясь другими физическими упражнениями.

4. Возьмите тайм-аут

Сделайте себе короткие перерывы в течение дня. Несколько минут спокойного времени могут помочь вам почувствовать себя лучше и подготовиться к предстоящим делам.

5. Рассмотрите возможные решения

Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что вас разозлило, работайте над решением этой проблемы. Грязная комната вашего ребенка сводит вас с ума? Закройте дверь. Ваш партнер опаздывает на ужин каждый вечер? Запланируйте еду позже вечером – или соглашайтесь есть самостоятельно несколько раз в неделю. Напоминайте себе, что гнев ничего не исправит и может только усугубить.

Читайте также:
Как приручить гнев: практичные советы психолога

6. Придерживайтесь утверждений "Я"

Чтобы не критиковать и не обвинять – что может только усилить напряженность – используйте "Я" для описания проблемы. Будьте уважительны и конкретны. Например, скажите: "Я расстроен, что вы покинули стол, не предлагая помочь с посудой" вместо "Вы никогда не выполняете работу по дому".

7. Не держите злость

Прощение – это мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным чувствам вытеснить позитивные чувства, вы можете оказаться поглощенными своей собственной горечью или чувством несправедливости. Но если вы сможете простить кого-то, кто вас разозлил, вы сможете извлечь уроки из этой ситуации и укрепить свои отношения.

8. Используйте юмор, чтобы снять напряжение

При этом важно избегать сарказма – он может ранить чувства и усугубить ситуацию.

9. Используйте навыки релаксации

Хорошо помогают глубокие дыхательные упражнения, представлять себе расслабляющую сцену или повторение успокаивающего слово или фразы, например "Успокойся". Также можно слушать музыку, что-то писать или выполнить несколько поз йоги.

10. Не бойтесь обращаться за помощью к специалисту

Умение контролировать гнев иногда является проблемой для вас и для окружающих. Обратитесь за помощью по вопросам гнева, если ваш гнев кажется неконтролируемым, заставляет вас делать то, о чем вы сожалеете, или причиняет боль окружающим.

Тем временем мы выяснили девять веских причин начать любить себя прямо сейчас.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Почему важно улыбаться чаще: пять веских причин Какие имена приносят успех: научный ответ Как найти дело по душе: пять подсказок
психология настроение гнев
Реклама

Новости партнеров

На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Самые яркие образы премии Эмми-2019: фото
Самые яркие образы премии Эмми-2019: фото
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Страви з кабачків: 5 літніх рецептів
Страви з кабачків: 5 літніх рецептів

Популярные статьи

Сегодня, 09:25Food

Салаты из авокадо: топ-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 13:35Events

Когда День учителя 2019 в Украине: дата и история

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:29Fun

6 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 октябряTravel

Остров с шестью жителями признан лучшим в мире

4 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Новости партнеров

"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься