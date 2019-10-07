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Спокойствие, только спокойствие: 10 советов, как управлять гневом

Ольга Мирошникова пояснила, что гнев – это нормальная эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать

Научитесь контролировать свой гнев Фото: Pexels

Сохранение самообладания может быть сложной задачей. Но если использовать простые советы по управлению гневом, возможно удержать контроль. Гнев – это нормальная и даже здоровая эмоция, но важно уметь с ней сотрудничать. Неконтролируемый гнев может сказаться как на вашем здоровье, так и на ваших отношениях. Врач-психолог Ольга Мирошникова дала 10 советов, как научиться управлять гневом.

Как контролировать свой гнев – смотрите видео:

1. Подумайте, прежде чем говорить

В самый горячий момент легко сказать то, о чем вы потом пожалеете. Уделите несколько минут тому, чтобы собраться с мыслями, прежде чем что-то сказать, и позвольте другим, кто вовлечен в ситуацию, поступить так же.

2. Как только вы успокоитесь, выразите свой гнев

Выражайте свое разочарование уверенно, но без конфронтации. Четко и прямо изложите свои проблемы и потребности, не причиняя вреда другим и не пытаясь контролировать их.

3. Выполните пару упражнений

Физическая активность может помочь уменьшить стресс, который вызывает у вас гнев. Если вы чувствуете, что ваш гнев усиливается, отправляйтесь на оживленную прогулку или бег, или проведите некоторое время, занимаясь другими физическими упражнениями.

4. Возьмите тайм-аут

Сделайте себе короткие перерывы в течение дня. Несколько минут спокойного времени могут помочь вам почувствовать себя лучше и подготовиться к предстоящим делам.

5. Рассмотрите возможные решения

Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что вас разозлило, работайте над решением этой проблемы. Грязная комната вашего ребенка сводит вас с ума? Закройте дверь. Ваш партнер опаздывает на ужин каждый вечер? Запланируйте еду позже вечером – или соглашайтесь есть самостоятельно несколько раз в неделю. Напоминайте себе, что гнев ничего не исправит и может только усугубить.

6. Придерживайтесь утверждений "Я"

Чтобы не критиковать и не обвинять – что может только усилить напряженность – используйте "Я" для описания проблемы. Будьте уважительны и конкретны. Например, скажите: "Я расстроен, что вы покинули стол, не предлагая помочь с посудой" вместо "Вы никогда не выполняете работу по дому".

7. Не держите злость

Прощение – это мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным чувствам вытеснить позитивные чувства, вы можете оказаться поглощенными своей собственной горечью или чувством несправедливости. Но если вы сможете простить кого-то, кто вас разозлил, вы сможете извлечь уроки из этой ситуации и укрепить свои отношения.

8. Используйте юмор, чтобы снять напряжение

При этом важно избегать сарказма – он может ранить чувства и усугубить ситуацию.

9. Используйте навыки релаксации

Хорошо помогают глубокие дыхательные упражнения, представлять себе расслабляющую сцену или повторение успокаивающего слово или фразы, например "Успокойся". Также можно слушать музыку, что-то писать или выполнить несколько поз йоги.

10. Не бойтесь обращаться за помощью к специалисту

Умение контролировать гнев иногда является проблемой для вас и для окружающих. Обратитесь за помощью по вопросам гнева, если ваш гнев кажется неконтролируемым, заставляет вас делать то, о чем вы сожалеете, или причиняет боль окружающим.

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