Улыбка, отдых и спорт: 10 советов по управлению гневом
Тревожность и невозможность держать себя в руках — далеко не всегда вздорный нрав и плохая выдержка
Мы раздражаемся, когда все идет не по плану: от стояния в пробках, от хамства окружающих, теряем терпение от спора с коллегами, из-за упрямства ребенка. Гнев — это нормальная эмоция, которую нельзя подавлять, но важно уметь с ней совладать. Когда наше возмущение оправдано, а когда ярость — уже проблема, и что с этим делать, рассказал кандидат медицинских наук Евгений Шагов совместно со специалистами Mayo Clinic в США на своей странице в Facebook.
1. Боритесь с импульсивностью
Правило "думай прежде, чем говорить" — пожалуй, одно из самых важных. Умейте проживать свои чувства, не спеша с действиями. Частая проблема с гневом — в сердцах сказанные слова или принятие решения. Считайте до 10, заведите правило решать все проблемы лишь с холодной головой, ищите свои методы переждать "бурю" без последствий.
2. Учитесь выражать свой гнев
Пробуйте осознать истинную суть раздражения и экологично его выразить. Проговаривайте проблему там, где это возможно, и перенаправляйте эмоцию там, где не к кому предъявить претензий. Выражайте свои мысли неконфронтационно, четко и прямо, без манипуляций и попытки контролировать окружающих людей и события.
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3. Занимайтесь спортом
Физическая активность снижает стресс. Регулярные занятия спортом повышают не только выносливость, но и сопротивляемость организма, гармонизируют психоэмоциональный фон. Также немного упражнений поможет совладать с эмоциями. Чувствуете, что закипаете — займите свое тело, сделайте зарядку или пройдитесь.
4. Умейте взять паузу
Разрешайте себе отдыхать. Устраивайте небольшие перерывы в течение напряженного дня, разбивайте сложную задачу на этапы, не позволяйте себе переутомляться и тем самым копить раздражение. Небольшие паузы помогут успокоиться и восстановить резерв для дальнейших действий без злости.
5. Ищите выход из ситуации
Вместо рефлексии, направьте силы на поиск решений. Как говорится, не можете изменить ситуацию — меняйте свое к ней отношение. В остальном — создавайте комфорт самостоятельно, пытайтесь уйти от ожиданий (как должно быть и как могли бы поступить другие) и минимизируйте ситуации, которые выводят вас из равновесия.
6. Формируйте "я-послания"
Не критикуйте и не обвиняйте, сохраняйте уважение и будьте конкретными в своих высказываниях. Чтобы злость не переросла в скандал, формулируйте сообщение через "я" ("меня раздражает, когда ...", "мне неприятно, что ..." вместо "ты как всегда ...", "почему нельзя было так ..."), пассивная агрессия лишь наращивает внутреннее напряжение.
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7. Не копите злобу
Прощение — мощный инструмент достижения внутренней гармонии. Учитесь отпускать ситуации, не позволяйте гневу вытеснять позитивные переживания, не зацикливайтесь на разрушительных чувствах и воспоминаниях. Прочувствуйте, обдумайте, извлеките урок и живите дальше.
8. Позвольте себе улыбку
Часто по прошествии времени мы воспринимаем трудности с юмором, и как бы невозможно это ни казалось, ищите в себе силы улыбаться в самые сложные моменты. Отвлеките себя на то, что вас развеселит, посмотрите на ситуацию под другим углом, однако, не опускайтесь до сарказма — в конфликте это может лишь усугубить конфронтацию и обидеть собеседника.
9. Ищите пути релаксации
Когда вы ощущаете, что вот-вот вспыхнете — дышите или делайте то, что поможет вам расслабиться. Практикуйте дыхательные практики, сочините свою персональную успокаивающую "мантру", слушайте музыку, пишите свои чувства в дневник или занимайтесь йогой. Перенаправляйте и рассеивайте эмоции безопасно.
10. Не отказывайтесь от помощи
Умение контролировать гнев — проблемный навык для всех. Не бойтесь признаваться себе в том, что вы теряете контроль, очень часто в нашем стремительном и полном стрессов мире без помощи специалиста справиться со своими эмоциями практически невозможно. Не бойтесь психотерапии, это профессиональная поддержка, в которой не стоит себе отказывать, когда ваш ресурс на нуле.
Однако, в попытках разобраться в себе и обуздать эмоции, есть одно веское но. Вы не преуспеете, если ваш гнев вызван не отсутствием эффективных навыков самоконтроля, а внутренней дисфункцией.
Это возможные симптомы дисфункции щитовидной железы, дисбаланса эстрогенов у женщин или тестостерона у мужчин. Внезапные приступы ярости часто сигнализируют о дефиците кортизола и гормона роста, которые приводят к выбросам адреналина. Помните, ваше настроение и спокойствие — не всегда про нервы, но всегда про здоровье.
Как научиться управлять своим гневом и раздражением – смотрите видео:
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