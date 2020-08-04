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Старость в радость: как стареют разные знаки зодиака

Сегодня, 07:15

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей в старости

Возраст каждый человек воспринимает по-разному: кто-то радуется полученному опыту, кто-то сожалеет об утраченной молодости. В целом на ощущения людей и их отношение к преклонному возрасту влияет много различных факторов и звезды в том числе. В этом уверены астрологи, которые рассказали, как стареют разные знаки зодиака.

Овен

Это люди, энергичные в любом возрасте, которые не откажутся от занятий спортом и различных активностей. Овны до последнего будут стараться выполнять свои ежедневные обязанности, придерживаясь прежнего ритма.

Телец

Эти люди любят деньги в любом возрасте, поэтому материальные вопросы будут для них актуальны всегда. Просто в преклонном возрасте они могут стать еще и скупы до неприличия, чем будут раздражать многих родственников.

Близнецы

Это еще те тусовщики и весельчаки, которым возраст не помеха. Близнецам важно состариться с любимы человеком рядом, чтобы разделить все свои увлечения и желания. А еще, они никогда не грустят и знают подход к людям, поэтому у них много друзей и знакомых.

Как стареют разные знаки зодиака
Как стареют разные знаки зодиака
Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Рак

Это очень эмоциональные старички, которые не нарадуются своим внукам и готовы посвятить им все свое время на пенсии. Общение и компания им необходимы как воздух, иначе меланхолии и депрессии им не избежать.

Лев

В старости это любители всем и всегда рассказать какую-нибудь смешную историю из жизни, несмотря на то, что она может быть даже выдуманной. Поэтому очень часто окружение Льва страдает от постоянных рецептов счастья и успеха, а также всевозможных нравоучений.

Дева

В преклонном возрасте Девы будут жить по своему графику и согласно своих желаний, радуясь жизни даже в самых мельчайших деталях. Гармоничный брак, самореализация и увлечения – все это у них было в жизни раньше, это они сохранят и в старости.

Как стареют разные знаки зодиака
Как стареют разные знаки зодиака
Фото: Pexels

Весы

Худшее, что может случится в их жизни – встретить старость без любимого человека рядом. В их жизни любовь и искренность – самое важное и ценное. И это то, что не зависит от возраста.

Скорпион

Активная и насыщенная молодость станет для них кладезем воспоминаний и интересных рассказов в старости. Скорпионы всегда остаются молодыми и жизнерадостными в душе.

Стрелец

Самое главное задание Стрельцов в старости – научить всех уму-разуму. Поэтому мудрые советы и размышления на разные темы получат все, хотят они этого или нет.

Как стареют разные знаки зодиака
Как стареют разные знаки зодиака
Фото: pexels

Козерог

Чем старше становиться Козерог, тем больше получает удовольствия от жизни. Никакие морщины, седина и боль в пояснице неспособны этого изменить. Они умеют наслаждаться и радоваться жизни в любом возрасте.

Водолей

Они не чувствуют старость и продолжают жить насыщенной жизнью. Водолеи в старости не бояться пробовать что-то новое, поэтому скучать им точно не приходиться.

Рыбы

Мечтательность и романтичность Рыб повлияют на то, что в старости они периодически будут находится в меланхолии и впутывать в нее всех своих близких. Самым любимым занятием представителей этого знака зодиака в преклонном возрасте – пешие прогулки на свежем воздухе.

Мифы о пожилых людях – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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