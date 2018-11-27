Стоит задуматься: какая самая большая проблема в отношениях каждого знака зодиака

Тельцы склонны к узкому видению ситуации, а Раки – очень страстные любовники

Учитесь слушать друг друга. Фото: depositphotos

Чтобы в отношениях все шло гладко, важно научиться уступать, слушать и поддерживать друг друга. Но, оказывается, на то, какой человек в отношениях, влияет и его знак зодиака.

Пересмотрите свои взаимоотношения и постройте счастливый союз.

Овен

Вы склонны действовать очень быстро, но из-за такого ритма вашему партнеру некомфортно находиться рядом с вами. Вы привыкли к постоянным забегам, а потому предпочитаете с треском прорываться через все стадии отношений. Вы довольно импульсивны и не тратите время на то, чтобы обдумать свои действия до того, как что-то сделать. Вы склонны позволять своим увлечениям брать над вами верх на очень продолжительное время.

Телец

Будучи Тельцом, вы склонны к узкому видению ситуации. А еще вы нетерпимы к идеям других людей. Вам не нравится прислушиваться к чужой точке зрения, и вы решительно настаиваете на своем. Это становится причиной проблем в ваших отношениях, потому что зачастую вы отказываетесь прислушиваться к потребностям и мнению вашего партнера.

Близнецы

Ваш веселый нрав известен каждому. Рожденные под знаком Близнецов обладают шармом и харизмой, которые привлекают к ним окружающих. Близнецы являются отличными собеседниками и нравятся всем без исключения. Однако у такого характера есть своя обратная сторона. Дело в том, что если вам приходится подолгу проводить время с одним и тем же человеком, вам становится скучно. А эта черта выступает главным источником проблем в отношениях.

Рак

Раки – очень страстные любовники. Вероятно, как раз эта страсть и привлекает вашего партнера. А еще она является своего рода палкой о двух концах, ведь сила такой страсти может пугать других людей, и вашего партнера в частности, потому что в порыве любви вы пытаетесь не только контролировать его, но и манипулировать им.

Лев

Ваша позитивная энергия всегда поднимает настроение тем, с кем вы общаетесь. Рожденные под знаком Льва отличаются заразным оптимизмом и положительными взглядами на жизнь. Но их гордыня очень хрупкая, а сами Львы очень чувствительные личности. Обычного комментария или капли критики вполне достаточно, чтобы их расстроить. Вы привыкли отталкивать от себя людей, оказывающих угрозу вашему эго.

Дева

Девы известны своей склонностью решать проблемы молча. Это очень рациональные мыслители, обладающие столь редким сегодня видом здравого смысла. Тем не менее, ваша навязчивая потребность решать все проблемы в отношениям ни к чему хорошему не приводит. Иногда вы раздуваете проблему на ровном месте, что лишь расстраивает вашего партнера.

Весы

Все Весы — невероятно привлекательные и социальные личности. Вы всегда знаете, как с помощью своего шарма поставить людей на колени. Но ваша склонность романтизировать идею любви несколько чрезмерна. Вы забываете, что отношения состоят из людей, а потому не обращаете на них никакого внимания, будучи всецело поглощенными мыслями о любви и романтике.

Скорпион

Скорпионы привыкли ходить по краю. У рожденных под этим знаком очень противоречивый характер. От них нельзя добиться никакой умеренности в том, что касается их методов решения жизненных проблем. Вот почему Скорпион так пугает своего партнера. Это является главным источником хаоса в его отношениях.

Стрелец

Ваша самая большая проблема в отношениях связана с тем, что вы постоянно требуете свободы и личного пространства. Вступая с кем-то в романтическую связь, вы понимаете, что ради партнера вам придется пожертвовать какой-то частью своей свободы. А для Стрельца это довольно трудно из-за его свободолюбивого характера.

Козерог

По большей части проблемы в отношениях вызваны вашей склонностью делать все за своего партнера. Выглядит так, словно ваша вторая половинка во всем полагается только на вас. Вы – единственный, кто заботится об отношениях, а такой дисбаланс неизменно создает проблемы.

Водолей

Вы всегда стараетесь продумать все наперед. От всех остальных созвездий Водолеев отличает их острый ум. Но рожденные под этим знаком слишком дальновидны. Они забывают жить настоящим, потому что мыслями всегда находятся в будущем. Как правило, их проблемы в отношениях начинаются с неспособности ценить то, что находится прямо перед ними.

Рыбы

В отношениях вы буквально блуждаете во сне. Вы очень непостоянны в своем присутствии, а вашему партнеру то и дело кажется, что хотя в физическом плане вы находитесь рядом, но мысленно витаете где-то в своих фантазиях. Поэтому чтобы избежать проблем вы должны научиться быть рядом со своей второй половинкой.

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