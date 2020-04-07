Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Суперлуние в апреле 2020 года: какое влияние окажет на человека

В этот период стоит быть предельно аккуратным на дороге

Варвара Левская
Сегодня, 15:01

Cуперлуние, которое состоится 8 апреля 2020 года, называют розовой Луной. Наступит оно в 5:39 утра, когда небесное светило приблизится к своей ближайшей точке к Земле в 2020 году – на расстояние в 356,9 тысячи километров. Луна будет находиться в знаке зодиака Весы.

Суперлуние 8 апреля 2020 года – как влияет на человека
Суперлуние 8 апреля 2020 года – как влияет на человека
Фото: Pexels

Как суперлуние влияет на человека

Помимо дня, когда произойдет само суперлуние, люди могут чувствовать его за несколько дней до или после. В это время возможны эмоциональные качели, проблемы со сном, обострение конфликтов, детские капризы, тяжелые сны и выяснения отношений. Вместе с тем вы можете почувствовать и суперсилу в себе, когда все дела, за которые вы будете браться, будут решаться быстро и успешно.

Астрологи заверяют, что и первое, и второе состояние – это нормально в период суперлуния.

Что такое суперлуние и как оно скажется на здоровье человека – смотрите видео:

Вместе с тем в этот период стоит быть предельно аккуратным на дороге – сейчас аварийно опасное время. Астрологи рекомендуют быть очень внимательным за рулем, избегать долгих поездок и очень скрупулезно парковаться.

Избегайте в эти дни общения с психически неуравновешенными людьми, чтобы не спровоцировать драку.

Старайтесь в период суперлуния держать себя в состоянии гармонии и баланса.

Влияние супер-Луны – 2020 на Землю

Почти полное совпадение полнолуния во вторник с перигеем приведет к значительному увеличению приливов и отливов океана: приливы будут выше, чем обычно, а отливы, соответственно, ниже. Любой прибрежный шторм в море в это время почти наверняка усугубит проблемы прибрежных наводнений. Такой экстремальный прилив известен как "прилив весеннего перигея".

Напомним, что ранее мы показывали, как солнечное затмение десятилетия проходило в "огненном кольце". Также ученые на обратной стороне Луны обнаружили космическую слизь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 5—11 апреля: все знаки зодиака Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере Гороскоп на апрель 2020 года: ТОП-3 знаков, которым не повезет в любви Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака Розовая суперлуна: ожидается самое яркое полнолуние 2020 года
Луна астрология суперлуние суперлуна
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки

Популярные статьи

Сегодня, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Сегодня, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Сегодня, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Вчера, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Вчера, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Вчера, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Вчера, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Вчера, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта