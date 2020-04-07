Суперлуние в апреле 2020 года: какое влияние окажет на человека

В этот период стоит быть предельно аккуратным на дороге

Cуперлуние, которое состоится 8 апреля 2020 года, называют розовой Луной. Наступит оно в 5:39 утра, когда небесное светило приблизится к своей ближайшей точке к Земле в 2020 году – на расстояние в 356,9 тысячи километров. Луна будет находиться в знаке зодиака Весы.

Суперлуние 8 апреля 2020 года – как влияет на человека Фото: Pexels

Как суперлуние влияет на человека

Помимо дня, когда произойдет само суперлуние, люди могут чувствовать его за несколько дней до или после. В это время возможны эмоциональные качели, проблемы со сном, обострение конфликтов, детские капризы, тяжелые сны и выяснения отношений. Вместе с тем вы можете почувствовать и суперсилу в себе, когда все дела, за которые вы будете браться, будут решаться быстро и успешно.

Астрологи заверяют, что и первое, и второе состояние – это нормально в период суперлуния.

Что такое суперлуние и как оно скажется на здоровье человека – смотрите видео:

Вместе с тем в этот период стоит быть предельно аккуратным на дороге – сейчас аварийно опасное время. Астрологи рекомендуют быть очень внимательным за рулем, избегать долгих поездок и очень скрупулезно парковаться.

Избегайте в эти дни общения с психически неуравновешенными людьми, чтобы не спровоцировать драку.

Старайтесь в период суперлуния держать себя в состоянии гармонии и баланса.

Влияние супер-Луны – 2020 на Землю

Почти полное совпадение полнолуния во вторник с перигеем приведет к значительному увеличению приливов и отливов океана: приливы будут выше, чем обычно, а отливы, соответственно, ниже. Любой прибрежный шторм в море в это время почти наверняка усугубит проблемы прибрежных наводнений. Такой экстремальный прилив известен как "прилив весеннего перигея".

Напомним, что ранее мы показывали, как солнечное затмение десятилетия проходило в "огненном кольце". Также ученые на обратной стороне Луны обнаружили космическую слизь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться