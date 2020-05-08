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Светлана Керимова: Особенность женского бизнеса в том, что ты либо творец, либо контролер

Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Светлана Керимова рассказала, как получила авторитет и признание у женщин

COVID-19 – болезнь, которая заставил весь мир остановиться. Пока врачи сражаются за здоровье больных, бизнесмены ведут свою битву – за сохранение собственного дела. Но это явно получится не у всех. Непонятно, что будет и после карантина: будут ли люди активно тратить деньги или, наоборот, беречь их для того, чтобы залатать появившиеся финансовые дыры. Об этом и не только Сегодня.Lifestyle решили поговорить с владелицей международной сети Центров женского развития Woman Insight Светланой Керимовой, и это оказалось не так-то просто. Светлана не поставила свой бизнес "на паузу": она ведет вебинары, создает курсы и из-за обилия дел согласилась на интервью в формате голосовых сообщений. О том, какую пользу можно извлечь во время вынужденной самоизоляции, как сложное детство помогает достичь своих целей и как не бояться конкурентов – читайте в интервью.

Светлана Керимова Фото: пресс-служба

Зачем нужно базовое женское образование

Знание – сила. Прежде чем водить машину, нас обязательно этому учат. Да и любой профессии нужно обучаться. Раньше девушку готовили к замужеству и воспитанию детей. Из поколения в поколение передавались соответствующие знания, которые сейчас утеряны. Я вижу в этом вселенский заговор: люди не умеют создавать крепкую семью, становятся слабыми и управляемыми. Наши бабушки пережили войну, они были ранены психологически и вынуждены были делать не только женскую, но и мужскую работу. Так что мы все заражены неправильным воспитанием, но в наших силах все и поменять. Знания рождают успех.

Женское образование – это базовые вещи о том, как сделать так, чтобы все области жизни органично работали. Зная как построить отношения с собой, вы сможете это сделать и с мужчиной. Ваши различия станут не слабостью, а силой. Мы расскажем, как пара может жить, равноценно обмениваться энергией и воспитывать здоровых детей. Наши родители жили по 50 лет в браке, но так уж они были счастливы вместе? Я же уверена, что можно создать желаемую жизнь, и уже 12 лет мы этому обучаем. Наши базовые программы следует изучать даже в школе, сделать их частью образовательной программы, до того как дети отправятся во взрослую жизнь. Мои дети тому доказательство: дочери 18 лет, а сыну 15 лет. Я сама обучаю их по своей технологии и вижу насколько они умеют себя преподнести, как они строят отношения со своими сверстниками. Так что я мечтаю и хочу создать данную программу. Собрать лучших специалистов и вместе создать базовую межполовую программу обучения для мальчиков и девочек.

На чем базируется образовательная программа Woman Insight

Уже с 13 лет я выступаю в роли учителя: вначале преподавала бальные танцы, затем обучала уходу за собой в одной косметической фирме. Знаете, я и там достигла успеха, но затем я нашла технологии, которые круто изменили мою жизнь и решила, что хочу поделиться ими. Я купила франшизы и начала преподавать. Тогда они основывались на учениях Гранд Мастер Мантек Чиа (является создателем системы Вселенского Целительного Дао, практикам более 5 000 лет), Харприт Сингх Хира (ведические знания и методика самоисцеления Рейки) и советского ученого Владимира Муравинского. Сейчас я даже не понимаю, как я выходила замуж, рожала детей, не обладая всеми этими знаниями. А ведь я и мое сообщество уже 12 лет обучает техникам, которые усиливают женщин в отношениях, сексе.

Наши бабушки пережили войну, они были ранены психологически и вынуждены были делать не только женскую, но и мужскую работу. Так что мы все заражены неправильным воспитанием, но в наших силах все и поменять

Наша задача развивать красивую культуру отношений между мужчиной и женщиной, чтобы совместно они создавали свою уникальную историю отношений. Я не остановилась лишь на образовании в психологии и продолжаю черпать самые разные знания от восточных практик до определенных методик (которым больше 30 лет) развития интимных мышц и тайского искусства занятия любовью. Я специально вместе с инструкторами сообщества ездила в Таиланд, где осваивали практики, которым более тысячи лет. Я же сама много лет училась у индуса, одного из основателей школы рейки.

Светлана Керимова: В каждом человеке заложен потенциал, дар и импульс к жизни – это ваша душа Фото: пресс-служба

Как принимать решения

В каждом человеке заложен потенциал, дар и импульс к жизни – это ваша душа. Она всегда рвется наружу через "хочу". Когда душа чего-то жаждет – нужно себе это дать. Даже когда я была в стесненных обстоятельствах, всегда тянулась к лучшему. В самые тяжелые периоды жизни я не переставала мечтать, прислушиваться к себе и, закрывая глаза, представляла как хотела бы жить. Мы с сестрой в детстве жили в одном из самых неблагополучных районов Одессы. Я помню, как в 7 утра мы в темноте в любую погоду шли в школу и я плакала от ужаса. Помню и когда я уговаривала родителей быстрее уйти с очередного дня рождения, ведь нам предстоит небезопасный путь домой. Затем мне пришлось оставить свое любимое дело – бальные танцы, хотя я и была уже чемпионкой Украины, но у родителей не было средств оплачивать мои занятия. Уже тогда я пообещала, что мои дети никогда не будут так жить и никогда с таким не столкнутся. Знаете, такие детские травмы оказались полезными. Моя душа жаждала другого, я к ней прислушивалась, и это давало силы мне все это преодолеть.

Как не потеряться в конкуренции

Я была одной, такой себе "динозавр" этого рынка. Сколько уже своих конкурентов я повидала, но знаете, лично я учиться у них бы не хотела. Они обучают теории, но на практике у них нет соответствующего образования, средств и отношений. Были и те, кто просто воровал наши курсы и выдавал их за свои, но где все они сейчас? Сошли с дистанции. Я же вместе с моими учителями создавала программу женского образования. В городах я искала успешных женщин: например она 30 лет замужем и у нее блестят глаза от счастья. Мы искали тех, кто реально заработал миллион, кто сохранил свою красоту и здоровье, кто добился успеха в своем деле. Такие женщины уже имеют то, о чем другие только мечтают. Только таким мы предлагали стать частью нашей команды и преподавать от имени Woman Insight, ведь у них уже есть то, чему они будут обучать. Я всегда меряю все результатом, потому у нас есть контроль качества каждого занятия.

Когда ты настроен на "игру в долгую", то все равно знаешь, что рано или поздно дойдешь к намеченной цели

Каждый найдет своего клиента. Учитель приходит, когда ученик готов. При этом я спокойно отношусь к тому, что не все захотят учиться именно у нас, не всем мы понравимся. У меня есть стратегия на долгие годы вперед, и я мечтаю, что и через 100 лет моя компания будет известна во всем мире. Да, возможно, не все отделы нашего сообщества приносят ожидаемую прибыль. Но когда ты настроен на "игру в долгую", то все равно знаешь, что рано или поздно дойдешь к намеченной цели.

Есть и те коучи, которых я искренне уважаю, но у нас просто разные методы обучения. Так что продолжаем строить свой бизнес и у нас просто нет времени оборачиваться и смотреть, что там делают конкуренты.

Как не растерять женственность, занимаясь бизнесом

Вопрос – в какой нише вы работаете. В моей легче ее сохранить, чем растерять. Но и у меня случился перекос. Я вся настолько ушла в свой бизнес, что мне даже скучно общаться с друзьями или тратить много времени на процедуры красоты. Но я поняла, что дальше так нельзя и обратила внимание на старинную ведическую систему чакр. Чакры – это наши железы, наша эндокринная система. Даже научно можно это доказать. У нас есть семь чакр, как и основных желез. Они регулируют наше здоровье и наше общее состояние. Если вы всегда будете поддерживать данную систему в балансе, то будете счастливыми. Например, одна из чакр отвечает за наш дар красоты, подаренный нам природой, но которым нужно заниматься всю свою жизнь. Вторая сакральная чакра находится в животе – это наши отношения. Поэтому я ежедневно уделяю внимание спорту.

Пока моя команда работает, я рождаю новые идеи и запускаю их. Затем отстраняюсь и жду результаты. У меня всегда есть четкий дедлайн, когда я должна получить результат. Наверное, в этом и есть особенность женского бизнеса, когда ты либо творец, либо контролер

Теперь успех моего бизнеса для меня не менее важен, чем я сама. Утром и вечером я молюсь и занимаюсь медитацией. Чтобы не происходило, всегда найду для этого время, как и для учебы. Как бы я не устала ежедневно в 21:00 у меня английский. Да, мне тоже хочется зайти в Instagram и посмотреть, какие же комментарии вызвал мой новый пост, но я точно знаю, что даже для счастья нужен контроль над собою, а не над другими. Окружающим я ставлю задачу и отпускаю их. Пока моя команда работает, я рождаю новые идеи и запускаю их. Затем отстраняюсь и жду результаты. У меня всегда есть четкий дедлайн, когда я должна получить результат. Наверное, в этом и есть особенность женского бизнеса, когда ты либо творец, либо контролер. Кстати, мы проводим вечера "кайфушниц", где учим женщин наслаждаться и с роли мамы и бизнес-леди переключаться, становясь жрицами любви, вкусной, наслаждающейся жизнью женщиной.

Светлана Керимова: Успех моего бизнеса для меня не менее важен, чем я сама Фото: пресс-служба

Победит ли онлайн-бизнес

Мой бизнес стоит на двух платформах: онлайн и офлайн. До карантина у нас было открыто восемь центров, чью работу мы вернем, когда будет возможность. У нас несколько проданных франшиз в другие страны. У каждого продукта своя специфика: то обучение, которое происходит оффлайн, хорошо только в этом формате и наоборот. Для того, чтобы онлайн был продуктивен, мы запустили приложение, где ежедневно приходят подсказки астролога – например, видео с медитациями и лекциями для каждой области жизни. Мы создали свою экосистему, где женщины в своих городах могут собираться на живые встречи и поддерживать друг друга. В онлайн-чатах у нас девушки из 76 стран, где они находят не только новые знания, но и подруг. Когда я поехала в Нью-Йорк, просто написала в чат, и вот, несколько девочек сразу откликнулись, и у меня был гид, фотограф и обо мне круглосуточно заботились.

Да, онлайн и офлайн – это разные целевые аудитории. Есть те, кто хочет обучаться удаленно. Им важно самим выбирать подходящее для этого время, ведь у них высокий уровень самоорганизации, на который способны не все. Но есть также и огромное количество женщин, которые хотят приходить и слушать своего ментора вживую. Женщинам хочется отлучаться из своей повседневной жизни, из своего быта и проблем. Они желают очутиться в красивом зале вместе с другими красивыми женщинами и на несколько часов обо всем забыть. Перед ними живой пример той, которой они хотят быть, их наполняет женская энергия, они делают практические упражнения, которые вряд ли бы сами отработали в онлайн-тренингах.

Авторитет и признание я получила благодаря тому, что успешно смогла объединить направления офлайн и онлайн

Многие недооценивают важность качественного общения. В Америке уже есть сервис, где люди за деньги заказывают себе хорошего собеседника, с которым можно пойти погулять или пообедать. Сегодня же как никогда важно объединяться! Поэтому после окончания пандемии мы вновь вернемся к офлайну, хотя это и не очень рентабельно. Даже до карантина мои многие друзья-предприниматели не понимали моего стремления развивать филиалы и продавать франшизы на них. Но я же умею делать бизнес. На сегодняшний день я вложила в свое образование полмиллиона долларов. Понимаете, онлайн-бизнес такого статуса не дает. Авторитет и признание я получила благодаря тому, что успешно смогла объединить эти два направления. Благодаря моему авторитету и доверию к моему делу я желанный гость на различных конференциях и бизнес-форумах.

Как бизнесу пережить пандемию

Сейчас уникальное время для всех. Признаюсь, что когда я достигла успеха, то даже потеряла некий драйв, состояние игры, потому что все уже было построено как часы, стабильный рост. И вот, Вселенная посылает нам ситуацию, когда мы вынуждены обнулиться. Мы сейчас стараемся сохранить всех своих сотрудников. Активно идет работа онлайн, мы продаем курсы. Я же решила за это время полностью перестроить свою компанию. Разработать новые продукты, cтратегии и инновации. Сотрудники сейчас прописывают, чтобы хотели бы внедрить в нашу работу, а от чего отказаться – например, от аренды дорогих офисов. Современный мир требует и новых стратегий. Параллельно мы проводим и стратегические сессии, где решаем, как дать новую жизнь своему бизнесу. Я думаю, что выживут только те бизнесы, руководители которых тоже воспринимают все как возможность. Потому что, конечно, в таких условиях о достижении целей сейчас речь не идет. Так что пока моя команда доверяет мне и зарабатывает, я создаю нечто новое.

Практика: Как сохранить спокойствие во время коронавируса

Когда все беспокоятся, испытывают стресс, самая простая практика вернуть свою точку опоры и душевное равновесие – это представить себе лучший вариант развития ситуации и самый худший. Последний доведите до абсурда в своих мыслях, представьте самые неправдоподобные глупые ситуации. Прокрутите этот вариант как фильм. А затем представьте варианты, как будете выходить из сложившихся обстоятельств. Затем проговорите те волшебные слова, которые я напоминаю себе каждый день: "Пусть будет так, как лучше для меня, пусть будет так, как хочет судьба". Самое важное осознать, что смерть – это самый худший вариант, все остальное поправимо. Представьте, через 20 лет вы вспомните данную ситуацию и будете смеяться, как нервничали и переживали по мелочам. Даже из самой худшей ситуации есть выход и нужно его просто найти. Когда визуализируешь желаемое, этим и усиливаешь себя.

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