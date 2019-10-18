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Светлана Трифонова: "Быть полезной – самое большое удовольствие"

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:57
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Светланы Трифоновой, которая с ограниченными возможностями достигла невероятных высот

Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
Фото: Facebook

Да, мне нелегко перечислять достижения своего жизненного пути... Потому что не хочется останавливаться на достигнутом. Не дает покоя желание быть активным не только физически, но и социально. Любовь к людям проявлять в действиях, а словами вдохновлять. Быть полезной – самое большое удовольствие.

Возможно, эти приоритеты придали сил в достижении определенных жизненных успехов и наполненной личной жизни.

Светлана Трифонова:

  • Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам и биатлону;
  • многократный призер Паралимпийских Игр;
  • телеведущая, журналист Broadcast Медиа центра НКСИУ;
  • обладательница наград "Женщина ІІІ тысячелетия";
  • "Мать года".

В проекте #свідома рада быть амбассадором и говорить о всем для тех, кому необходимо поверить в свои силы и в то, что каждый человек может и имеет право быть успешным и счастливым.

Расскажи свою историю на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, обязательно поставив хештег #свiдома, и получи шанс увидеть свою историю на сайте "Сегодня" вместе с красивой фотосессией!

  • Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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