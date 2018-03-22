Тамрико Шоли: "Мужчины и женщины всего мира до сих пор не равны между собой"

Украинская писательница Тамрико Шоли специально для Сегодня.Lifestyle рассказала, зачем нам нужно равноправие полов, и о женщинах, которые ее вдохновляют

Писательница Тамрико Шоли, автор книг "Внутри мужчины" и "Внутри женщины". Фото: Lera Polska

О феминизме и равноправии

К 2018 году мы пришли к тому, что фраза "Она очень амбициозная особа" или "Она очень умный человек, умеющий отстоять свою позицию" в адрес женщины – не комплимент. Многие молодые женщины по-прежнему строят свою жизнь и будущее, исходя из того, как и где она может найти подходящего мужа или угодить мужчине, а не из собственных желаний и потенциала (то есть, женщины часто отказываются от должности ради семьи или выбирают университет\город\страну, в которой больше шансов встретить подходящего ей мужчину, или лишают себя возможности стажировки\обучения в другой стране, если ради этого придется на год оставить своего бойфренда и т.д.).

В менее развитых странах женщины до сих пор лишены возможности получать высшее или даже среднее образование, подвергаются судебному наказанию за измену или желание развестись с мужем, а то и гибнут от рук общественного суда (например, забивание камнями), насильно проходят обряд обрезания и т.д. Примеров по всему миру гораздо больше, чем мы можем себе это представить. Это происходит по одной простой причине: мужчины и женщины всего мира до сих пор не равны между собой. Но равноправие – не означает наделить женщин мужскими чертами, а мужчин – женскими. Равноправие не означает, что женщины всего мира должны сжечь свои платья, плеваться под ноги и платить на первом свидании за мужчину. Равноправие означает иметь равные возможности.

Равноправие – не означает наделить женщин мужскими чертами, а мужчин – женскими

Иметь возможность носить спортивную одежду вместо шелковых платьев, если женщине так комфортнее, и не быть за это порицаемой обществом как "пацанка, мужланка и нищебродка". Иметь возможность иметь любую фигуру (пышную, субтильную, с большой грудью или маленькой, с короткими ногами или длинными, с короткой стрижкой или косами), но при этом оставаться в равных шансах с остальными женщинами на создание семьи. Иметь возможность делать карьеру и не слыть из-за этого "одинокой, несчастной, занудной, неженственной" и т.д. Иметь возможность разрывать отношения с мужчиной, с которым не получилось, и не слыть после этого "не достаточно мудрой, не женственной, не семейной" и т.д. Иметь возможность управлять страной и влиять на судьбы людей в мире в равной степени с мужчинами. Это значит, что соотношение женщин и мужчин в правительстве должно быть 50х50, а не 60 на 40, или 74 на 26, или 88 на 12. Ужасные старообрядные вещи, которые происходят сегодня с женщинами в ряде стран, происходят там только потому, что женщины до сих пор не имеют равноценного с мужчинами влияния на развитие мира.

Для того чтобы это изменилось, и нужно равноправие. Оно нужно не для того, что бы вы сейчас бросили своих детей голодными и побежали управлять корпорациями. Оно нужно для тех женщин, которые могут и хотят это сделать. Есть женщины, которые являются прекрасными матерями и превосходными хозяйками, другие – удивительным образом создают искусство, третьи – могли бы изменить общество и вывести бизнес на новый уровень. Не все женщины это могут. Равно как и мужчины. Но есть женщины, которые это могут и хотят осуществить, но не имеют такой возможности априори. Равноправие означает, что женщина может спокойно, без зазрения совести выбирать то, что ей ближе. Иметь возможность, если у нее есть такое желание. Именно в этом и заключается главная цель истинного феминизма.

О женщинах, которые вдохновляют

Это Марина Абрамович, Энни Лейбовиц и Эллен Дедженерес. Эллен в январе исполнилось 60 лет. Я поверить в это не могла, так как уже давно смотрю ее шоу, но никогда не интересовалась ее возрастом. Эллен вселяет в меня уверенность, что в мои скромные годы жизнь только начинается и можно еще столько всего успеть. Кроме того, Эллен – потрясающий пример того, как использовать свою популярность для того, чтобы делать людей счастливыми. Ее шоу всегда позитивны, даже когда идет речь о тяжелых историях. Отдельная порция вдохновения – ее выпуски с участием детей со всего мира. Чистый кайф! Марина Абрамович – это женщина, опередившая эпоху. Многие до сих пор не могут в полной мере осознать ее талант и вклад в историю искусства, вообще понять ее перфомансы. Я всем рекомендую посмотреть документальный фильм про нее "В присутствии художника". Энни Лейбовиц – гений фотографии. Большинство ее фото – это не просто кадры, это реальная история. При этом играет роль все, даже то, где и когда был сделан определенный снимок. Например, именно ей принадлежит последний кадр в жизни Джона Леннона. Одним словом, меня вдохновляют женщины, внутри которых есть страсть и смелость быть собой.

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