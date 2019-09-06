Телеведущая Алена Мороз: "Лучше мечтать не о свадебной церемонии, а о том, чтобы составить счастливую пару"

Ведущая поделилась историей создания их семьи с Евгением Славкинским

Телеведущая Алена Мороз с мужем Евгением Славкинским Фото: пресс-служба НЛО TV

Начало осени – самое популярное время для проведения свадьбы. В сентябре чаще обычного можно увидеть красивые свадебные церемонии на улицах, поэтому атмосфера любви так и витает в воздухе.

Ведущая шоу "Северный check-in" и "Средиземноморский check-in" (премьера 21 сентября) на канале НЛО TV Алена Мороз уже 12 лет в отношениях с режиссером и сценаристом Евгением Славкинским. Ведущая поделилась историей создания их семьи и дала совет парам, которые только хотят вступить в брак.

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Алена, какой была ваша свадьба? В реальности ее проведение совпало с тем представлением о собственной церемонии, о которой с детства мечтают многие девушки?

Лучше мечтать не о свадебной церемонии, а о том, чтобы составить счастливую пару. Нам повезло, потому что мы оба хотели одного – расписаться без банкета. Так и сделали! Фотосессия, короткий ужин с родителями и на следующий день собрали друзей на ночевку в арендованном доме на природе. Приглашали всех без конвертов, поясняя, что это не "свадьба-свадьба". Но, если я правильно помню, друзья все равно упорно несли подарки. А еще через несколько дней мы уже вдвоем улетели в путешествие по Америке.

Как вам сделали предложение?

Женя делал мне предложение несколько раз. Первое я получила по смс на первых месяцах отношений, когда уехала работать в Америку. То, на которое я сказала "ДА", было сделано в Ялте на шестом году отношений.

Телеведущая Алена Мороз с мужем Евгением Фото: пресс-служба НЛО TV

Если это интервью читают парни, то вот вам совет: постарайтесь сделать предложение таким, чтобы ваша девушка с гордостью рассказывала о нем. Потому что о том, как именно вы позвали ее замуж, её будут спрашивать подруги, будущие дети и внуки.

Сколько лет вы в браке? Что изменилось за это время в вашей паре?

Мы вместе 12 лет, из них в статусе мужа и жены 6 лет. За это время изменилось всё. Наши клетки полностью обновляются каждые 10 лет. То есть, чисто технически мы с Женей оба уже не те люди, какими познакомились тогда в Днепропетровске.

Если сравнить первый год супружеской жизни с отношениями теперь – какие наиболее кардинальные изменения произошли?

На момент свадьбы мы уже давно жили вместе, поэтому штамп не особо что-то изменил. Хотя я боялась, что официальный брак испортит наши отношения, поэтому и не соглашалась на первые предложения. Сами посудите, это даже звучит по-разному. Например, парень покидает шумную вечеринку со словами: "Я домой к жене". Или так: "Я поехал к любимой девушке". В первом случае – это звучит как долг, как бремя или якорь. А во втором – как собственный выбор. Ну, или это мои тараканы в голове.

Телеведущая Алена Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

Согласны ли вы с утверждением, что со временем отношения меняются?

Со временем меняются не только отношения, но и сами участники этих отношений. Я – не та Я, которой была 12 лет назад. А Женя – не тот Женя. Но мы себе периодически задаем проверочный вопрос: "А если бы мы познакомились сегодня – выбрали бы друг друга снова? Или хотя бы заинтересовались друг другом?". Пока ответ на этот вопрос "ДА" – мы будем вместе.

Как вы относитесь к идее, что традиционный формат свадебной церемонии устарел?

Если кому-то нравится – нет разницы, насколько стар этот формат. Я, например, хотела бы ввести новую традицию – свадебная церемония на 20-м году отношений. Вот тут действительно есть что отпраздновать. Собрать родню, друзей, детей и, может быть, даже внуков, если они появятся. Сделать юмористический разбор полетов с подведением промежуточных итогов, произнести новые клятвы, отпраздновать то, что мы снова, спустя столько лет, осознанно выбираем друг друга, а не просто живем вместе по инерции.

Телеведущая Алена Мороз с мужем Фото: пресс-служба НЛО TV

Брак влияет на отношения?

Для меня – влияет. Как минимум, на внутреннее восприятие. Если есть какая-то большая сложность – легче сдаться, если ты не в браке. Развернулся и пошел. А тут тебя сковывает хотя бы бюрократия, и ты не можешь на горячих эмоциях все разорвать за один вечер. К моменту, когда ЗАГС выдаст бумажку, что вы разведены, может оба уже передумают.

Какой совет вы можете дать парам, которые только начинают жить в статусе мужа и жены?

Я бы хотела дать совет тем, кто еще не поженился. Поживите сначала вместе! Поймите, насколько вам комфортно вместе, не раздражаете ли вы друг друга в быту, как партнер поступает, когда нужно разделить какую-то ответственность. Как кто из вас себя ведет, когда прорвало трубу? А меняется ли поведение, когда прорвало трубу третий раз, а кому-то из вас срочно нужно на работу? И так далее в том же духе.

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