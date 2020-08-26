Телеведущая Анна Панова: "Материнство совершенно точно украшает женщину изнутри"
Через пять месяцев после родов с экрана телевизора ведущая выглядит стройной и счастливой
Известная ведущая телеканала "Украина" новостей "Сегодня" Анна Панова, которая в марте родила дочь, рассказала, как приходила у форму и, как материнство меняет женщину.
Анна Панова с тех женщин, которые всегда следят за своей фигурой. Даже, будучи в прекрасном положении, ведущая старалась придерживаться диеты, правильного режима питания, но ближе к появлению дочери стала давать себе слабинку.
За период беременности ведущая признается: набрала 14 килограммов. 5 оставила в роддоме, а с остальными лишними килограмамми Анна боролась различными способами.
"В общем, в число счастливиц, которые сразу влезают в добеременные джинсы, я не влезла. А мне предстояло через 8 недель выйти в эфир! В рабочие платья я точно бы не поместилась. Как я худела? Бессистемно и лениво: то старательно отказывалась от сладкого, то от души наедалась орехов на сон грядущий. То занималась йогой каждый день, то пропускала тренировки по две недели: нелегко урвать время с маленьким ребенком", – рассказала Панова.
Через неполных 5 месяцев после родов с экрана телевизора любимая ведущая выглядит стройной и счастливой. К пляжу ведущая пока, по ее словам, не готова, считает, что над качеством тела предстоит еще поработать.
"Материнство не всегда украшает женщину снаружи. Мешки под глазами от бессонных ночей плюс вышеупомянутые лишние килограммы, у кого-то еще и растяжки да варикоз в придачу (у меня их, кстати, нет). Но материнство совершенно точно украшает женщину изнутри. Сияние глаз матери, когда она утыкается носом в ароматную макушку своего младенца, преображает лицо лучше любого хайлайтера", – отметила Анна Панова.
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Тем временем другая ведущая Маша Виноградова также рассказала про материнство: "Я всегда даю дочке право выбора".
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