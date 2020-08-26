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Телеведущая Анна Панова: "Материнство совершенно точно украшает женщину изнутри"

Сегодня, 12:57

Через пять месяцев после родов с экрана телевизора ведущая выглядит стройной и счастливой

Известная ведущая телеканала "Украина" новостей "Сегодня" Анна Панова, которая в марте родила дочь, рассказала, как приходила у форму и, как материнство меняет женщину.

Анна Панова с тех женщин, которые всегда следят за своей фигурой. Даже, будучи в прекрасном положении, ведущая старалась придерживаться диеты, правильного режима питания, но ближе к появлению дочери стала давать себе слабинку.

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За период беременности ведущая признается: набрала 14 килограммов. 5 оставила в роддоме, а с остальными лишними килограмамми Анна боролась различными способами.

"В общем, в число счастливиц, которые сразу влезают в добеременные джинсы, я не влезла. А мне предстояло через 8 недель выйти в эфир! В рабочие платья я точно бы не поместилась. Как я худела? Бессистемно и лениво: то старательно отказывалась от сладкого, то от души наедалась орехов на сон грядущий. То занималась йогой каждый день, то пропускала тренировки по две недели: нелегко урвать время с маленьким ребенком", – рассказала Панова.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Через неполных 5 месяцев после родов с экрана телевизора любимая ведущая выглядит стройной и счастливой. К пляжу ведущая пока, по ее словам, не готова, считает, что над качеством тела предстоит еще поработать.

У материнства, которое не проходит без лишних килограммов, мешков под глазами, каких-то нежелательных внешних изменений, есть самая прекрасная черта – украшать изнутри.

"Материнство не всегда украшает женщину снаружи. Мешки под глазами от бессонных ночей плюс вышеупомянутые лишние килограммы, у кого-то еще и растяжки да варикоз в придачу (у меня их, кстати, нет). Но материнство совершенно точно украшает женщину изнутри. Сияние глаз матери, когда она утыкается носом в ароматную макушку своего младенца, преображает лицо лучше любого хайлайтера", – отметила Анна Панова.

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Тем временем другая ведущая Маша Виноградова также рассказала про материнство: "Я всегда даю дочке право выбора".

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Источник: Сегодня
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