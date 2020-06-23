Телеведущий Виталий Школьный признался, какая девушка ему бы понравилась

Он составил идеальный портрет на примере звезд украинского шоу-бизнеса

Ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Виталий Школьный в специальной рубрике "Смачний ексклюзив" с Марией Мельник в "Ранку з Україною", готовя томатный суп по итальянскому рецепту, попытались создать портрет девушки, которая смогла бы покорить сердце известного холостяка.

Чтобы было понятно каким внешним данным должна соответствовать девушка, которая понравится Виталию Школьному, ведущие составили идеальный портрет на примере звезд украинского шоу-бизнеса.

Телеведущий Виталий Школьный Фото: телеканал "Украина"

"Мне нравится любая прическа, даже Верки Сердючки. Я, пожалуй, выбрал бы брюнетку. Первая, кто бросается в глаза по цвету волос, – это Даша Астафьева. Глаза пусть бы были от Славы Каминской. Нос – от Жанны Агузаровой. Губы хочется, чтобы были свои. Чтобы были не больше за помидорку (смеется). Каменских по этому критерию подходит. Грудь, как у Алены Винницкой. Бедра – Лилия Ребрик. Ножки – Оля Полякова", – фантазирует Виталий Школьный.

Смакуя итальянский суп, ведущий рассказал, что готовить его научила жизнь, ведь с 15 лет он живет один. Но с родителями у Виталия прекрасные отношения. Созваниваются каждый день, и они радуются успехам сына.

Слава Каминская рассказала об отношениях с отцом – смотрите видео:

Тем временем психолог дал экспресс-метод, чтобы стать уверенным в себе за пять минут.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться