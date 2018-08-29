Телевизор вредит сексуальной жизни супругов: любопытное исследование

Ученые рекомендуют женщинам испытывать оргазм, если их беспокоят боли при менструациях

Смотрите меньше телевизор. Фото: depositphotos

Телевизор дома вредит сексуальной жизни супругов, уменьшая занятия сексом на 6% по сравнению с теми, у кого телевизора нет.

Такое необычное исследование провели американские ученые из Делавэрского университета. Результаты своей работы они опубликовали на сайте Национального бюро экономических исследований США.

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Во время эксперимента ученые проанализировали данные почти 4 млн жителей 80 стран.

Примечательно, что несмотря на то, что сейчас основным "врагом" сексуальной жизни партнеров считают смартфоны, просмотр телевизора также вносит определенный вклад, отмечают ученые.

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По их подсчетам, американцы проводят до 11 часов за просмотром и чтением медиа-контента. Для сравнения, с 2014 года это время выросло на полтора часа. При этом основной пик использования смартфонов и телевизора приходится на вечерние часы, когда люди могли бы заняться сексом.

Ученые своим исследованием хотели напомнить, что секс полезен и для иммунной системы, и в качестве способа сжечь калории, и как средство укрепления взаимоотношений между супругами. Кроме того, они рекомендуют женщинам испытывать оргазм, если их беспокоят боли при менструациях — сокращение мышц тазового дна поможет снять неприятные ощущения.

В то же время другие ученые выяснили, что нестабильные романтические отношения грозят депрессией. Часто партнеров, которые расходятся и снова сходятся, держит в отношениях исключительно секс.