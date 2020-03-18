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Токсичный начальник: как его распознать и можно ли с ним работать

Психолог Анна Яцушко дала советы, как правильно общаться с таким шефом

Анна Ковпак
Сегодня, 09:03

Мы проводим на рабочем месте большую часть нашей жизни и зачастую с коллегами общаемся чаще, чем с близкими. Часто близкие, друзья делятся с нами: "Мой босс – деспот. Пора искать новую работу" или "После смены руководства работать стало невыносимо". Неприятные условия в коллективе ухудшают качество нашей жизни. Врач-психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Анна Яцушко пояснила, как распознать токсичного начальника и как правильно себя с ним вести.

В последнее время словосочетание "токсичные отношения" пользуется популярностью. Что оно означает?

Что делать, если ваш начальник не хочет повышать вам зарплату – смотрите видео:

На сегодняшний день в психологии нет определения "токсичных отношений", это понятие распространено на бытовом уровне. С таким общением мы сталкиваемся все: в семье, на работе, между друзьями, между родителями и детьми, говорит Анна.

Токсичными называют отношения, в которых другой человек регулярно нарушает ваши личные границы, вызывая состояние дискомфорта.

"Правильнее называть токсичными взаимоотношения, а не качество личности. Обвиняя другого в токсичности, например, начальника, человек снимает с себя свою долю ответственности, которая поровну распределена между всеми участниками взаимодействия", – пояснила психолог.

По ее словам, руководитель действительно может быть не самым приятным собеседником, но при этом он не обязательно станет токсичным для вас. Конфликтный начальник, коллега, которая без конца жалуется на жизнь, или подруга, склонная катастрофизировать события, — часто встречаются на нашем пути. Но как на них реагировать, исключительно наш выбор.

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Как распознать руководителя, склонного к токсичным отношениям:

  • он живет по принципу черно-белого мышления, создает вокруг себя драму;
  • малоэмпатичен: не склонен понимать эмоции других, сопереживать;
  • может вести себя и как агрессор, и как жертва;
  • склонен к контролю над другими, использует манипуляцию в общении;
  • критичен к окружающим, видит во всем одни недостатки;
  • часто недоволен, постоянно в чем-то нуждается, жалуется на жизнь;
  • во всех проблемах винит окружающих;
  • в разговоре прибегает к пассивной агрессии: грубые насмешки, сарказм, унизительные комментарии в адрес других;
  • может иметь признаки зависимости: от алкоголя, лекарств, других веществ.

Как вести себя с начальником, склонным к токсичным отношениям?

1. Пересмотрите свои ожидания

Не ждите, что человек резко поменяется — и в следующий раз вы не будете неприятно удивлены или шокированы его поведением.

2. Установите и соблюдайте нормальные границы

Как распознать токсичного начальника
Как распознать токсичного начальника

3. Используйте "Я-сообщения" в общении

Например: "Я чувствую, что… Мне надо, чтобы… Я хочу, чтобы…Я говорю Вам все это, потому что я…"

4. Придерживайтесь дистанции

Попробуйте изменить свой график, организовать ваше рабочее пространство, чтобы не пересекаться лишний раз.

5. "Нет, я не хочу" — это нормально

Тренируйте навыки ассертивного поведения (способность человека не зависеть от внешнего влияния и оценок – ред.).

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6. Освободите мысли

Вы не можете контролировать поведение других, но вы 100% можете контролировать, что и кто занимает ваши мысли. Поймали себя на мысли, что прокручиваете в голове неприятный разговор? Остановите этот поток мыслей, переключив внимание на интересное/полезное занятие.

7. Практикуйте осознанность

Медитация поможет поддерживать контакт со своими чувствами и сохранять внутреннюю гармонию при встречах с чужими вспышками гнева.

8. Прекратите общение

Если несмотря на все предпринятые меры отношения по-прежнему фрустрируют вас ­— освободите место в жизни для новых, более приятных и полезных людей.

Тем временем мы выяснили, как правильно приветствовать друг друга во время карантина.

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Источник: Сегодня
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