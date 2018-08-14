ТОП-10 вещей, которые нельзя делать в первый день на новой работе

Когда рабочий день потихоньку подходит к концу, не смотрите на время каждые 10 минут

Возьмите себя в руки. Фото: pixabay

Первый рабочий день на новом месте – это всегда волнительно. И чтобы из-за нервов не наделать глупостей, важно быть готовым к различным ситуациям. И начать лучше всего с простого.

Первые дни в новом коллективе так же важны, как и весь процесс получения должности. Эксперты портала Finance.co.uk утверждают, что на новой работе важно побеспокоиться не только о своих непосредственных обязанностях, но и о том, чего делать не нужно, передает "Новое время".

Ниже представляем 10 ошибок в поведении в первый день на новой работе.

1. Не зевайте. Да, в первый рабочий день вы могли встать слишком рано, чтобы хорошо к нему подготовиться и не опоздать. Также вы могли не спать всю ночь, переживая о первом дне в новом коллективе. Тем не менее, независимо от занимаемой должности, все внимание в этот день будет приковано к вам. Никому не говорите о своей усталости и не зевайте, это может испортить первое впечатление о вас.

2. Не просите об отгулах или отпуске. Если через месяц или даже пол года после выхода на новую работу у вас была запланирована важная поездка по личным обстоятельствам, об этом стоило указать еще в сопроводительном письме при устройстве на работу или на этапе собеседования. Если вы будете просить об отпуске в первый же рабочий день, это могут расценить как безответственность и наплевательское отношение к новой должности.

3. Не приходите слишком рано. Само собой разумеется, что в первый день на новой работе вы не должны опаздывать. Но появляться там слишком рано тоже не стоит, ведь ваши коллеги и начальство должны подготовиться к вашему приходу: например, определить рабочее место или настроить технику. Чтобы не чувствовать себя неловко, старайтесь приходить четко на то время, на которое вам сказали.

4. Не говорите о деньгах. При знакомстве с новым коллективом не рассказывайте об обещанной вам зарплате или о своих заслугах на прошлой работе, иначе вы рискуете показаться высокомерным. Если вы почувствуете, что ваша зарплата не соответствует приложенным усилиям, обсудите это исключительно с вашим руководителем, и лучше не сразу, а после испытательного срока.

5. Не смотрите на часы. Когда рабочий день потихоньку подходит к концу, не смотрите на время каждые 10 минут. Также постарайтесь быть не первым сотрудником, который в этот день покинет офис. Иначе о вас могут подумать, как о ленивом, не готовом стараться на благо компании, работнике.

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6. Не будьте асоциальным. Даже если вы взяли обед с собой, не отказывайтесь от предложения новых коллег сходить с ними в столовую или кафе. Это отличный способ познакомиться с новыми людьми за пределами офиса и узнать больше о коллективе. С этими людьми вы будете проводить очень много времени, поэтому не стоит их игнорировать.

7. Не догадывайтесь, а спрашивайте прямо. Задавать вопросы в первый рабочий день – это замечательно, так как это показывает, что вы искренне заинтересованы в новой работе и готовы учиться. Если вы обнаружите, что чего-то не знаете, сначала спросите своих коллег, а не делайте что-нибудь наугад. Если вы допустите ошибку, которой можно было бы избежать, задав вопросы заранее, будет хуже.

8. Не умничайте. Если о вашем мнении не спрашивали, не стоит делать поспешных выводов и кому-то что-то доказывать. Сначала хорошо изучите все рабочие моменты, узнайте характеры и привычки коллег, а затем можно будет высказать свою обоснованную и конструктивную точку зрения.

9. Не расставляйте приоритеты по-своему. В первый день на новой работе на вас свалится масса обязанностей и задач. Чтобы работа была продуктивной, важно определить приоритетность выполнения этих задач. Но пока вы здесь новичок, лучше спросить у более компетентного сотрудника, какие задания нужно сделать в первую очередь, а какие могут подождать.

10. Не будьте слишком фамильярны. Не заходите в офис, рассказывая всем, какими сумасшедшими были ваши выходные или какую нелепую ситуацию вы видели по дороге на работу. Поначалу будьте, в первую очередь, профессионалом и ведите себя сдержанно. Уже потом, когда с коллективом сформируются правильные, легкие отношения, можно будет рассказать сотрудникам о личной жизни или пошутить.

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