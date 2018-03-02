ТОП-4 признака, что вы портите свою карьеру прямо сейчас

Если не держать руку на пульсе того, что происходит в вашей отрасли, то рано или поздно руководство может без вас принять решение изменить вашу же жизнь

Найти хорошую работу и начать зарабатывать хотят многие, но не каждый знает, как задержаться в компании, совершая ошибки, которые приводят к увольнению.

Work.ua рассказывает, как понять, что вам стало слишком комфортно на работе и вы поставили свою карьеру на ручник.

Вы говорите: "Я постараюсь, но вряд ли получится"

Вот вы освоились в компании и даже преуспели на новой должности. Теперь вы воспринимаете в штыки задачи, которые выходят за рамки ваших ежедневных задач и требуют дополнительных усилий, движений и напряжений. Теперь вы все чаще отвечаете "У нас не получится" или "Это невозможно".

А ведь наверняка в самом начале вы хотели показать свой профессионализм, произвести впечатление, полностью оправдать ожидания коллектива и руководителя. Но теперь вы так не делаете.

Чем грозит?

Испорченной репутацией и обвинением в некомпетентности.

Если вы просто с вершины профессионального опыта заявляете "Это нереально", но при этом даже не встали со стула и не заставили мозг немного обдумать другие варианты, то рано или поздно все поймут, что вы просто ленитесь.

Или же кто-то более мотивированный сделает то, что вы назвали невозможным, и тогда все ваши заслуги — коту под хвост. А когда это повторится пару раз, за вами закрепится репутация ненадежного работника.

Вы согласны со всеми идеями

Вы не проявляете себя на собраниях, как раньше, а просто быстренько со всем соглашаетесь, чтобы поскорее закончить.

На очередных сборах вы больше не делитесь своим мнением, не критикуете идеи и решения других, не хотите их доработать до лучшего результата. Просто вы больше не хотите быть лучшим, вам и так нормально.

Чем грозит?

Получается, что вас настолько все устраивает, что вы согласны с каким угодно результатом, который лучше плохого. Лучший результат вам больше не нужен, и это плохая новость для вашей карьеры. Это заметят почти сразу. Особенно, если раньше вы спорили до хрипоты, а теперь просто тихо сидите и соглашаетесь.

Руководство после такого вполне может решить, что вам больше не интересно работать над развитием этого проекта, а может предположить, что вам в принципе больше не интересны достижения вашей команды.

Вы сознательно отказываетесь от развития

На этом уютном и прекрасном месте вы в любой момент знаете, что нужно сделать. Тут у вас стабильно и все более менее устраивает. Ничего менять в ближайшее время вы не собираетесь и перестаете сначала корить себя за то, что пропустили какой-то тренинг, мастер-класс, более интересную вакансию, а затем и вовсе перестаете замечать возможности вокруг.

Чем грозит?

Если не держать руку на пульсе того, что происходит в вашей отрасли, то рано или поздно руководство может без вас принять решение изменить вашу же жизнь. Не сразу, но это случится, потому что из любознательного, компетентного и целеустремленного профессионала, вы превратитесь в консервативного зануду, который не спешит внедрять в свою работу что-то новое.

Вам не нужны подвиги

Вы приходите на работу минута в минуту, идете на обед и переступаете порог офиса ровно в 6 вечера. Положенные 8 часов вы думаете о работе, а в остальное время — нет. Просто "отсиживаете" рабочий день и все.

Чем грозит?

Не нужно каждый день демонстрировать героизм работой до ночи и в выходные. Все понимают, что баланс между личной жизнью и работой должен быть у каждого, но работа по часам — это точно не тот самый баланс. Такой подход говорит о том, что у вас совсем нет стремлений и заинтересованности в том, что вы делаете.

Может быть, вам удобно позиционировать себя специалистом средней руки, чтобы не казаться выскочкой. Но фраза "тише едешь, дальше будешь" тут работает совсем не так. На вас никто не будет делать ставку и помогать вам расти, если вы не развиваете профессиональные навыки.

А если вы все же думаете о продвижении по карьерной лестнице, то читайте, как получить повышение: пять простых советов от HR-директора Google. Никто из нас не знает, где будет работать через 5, 10, 20 лет. Поэтому нужно вырабатывать навыки, которые помогут заслужить повышение не только на нынешней должности, но и другие, новые позиции.