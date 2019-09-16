Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 эффективных способов справиться с негативом

Важно научиться определять источник негативной энргии и абстрагироваться от него

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
С негативной энергией необходимо бороться
С негативной энергией необходимо бороться
Фото: Pexels

Постоянный стресс часто приводит к негативным эмоциям. И если не уметь правильно с ним бороться, тогда могут возникнуть проблемы, как физического, так и психологического характера. Вашему вниманию пять эффективных способов, как справиться с негативом и людьми, которые транслируют негативную энергию.

Блеск и Шик: как избавиться от негатива в своей жизни – смотрите видео:

Обозначьте свои границы

Ваша энергия принадлежит только вам, а люди, которые хотят ею наживаться должны остаться ни с чем. Для этого сделайте глубокий вдох и ощутите, что ваша энергия придает вам силы, в то время, как энергия другого человека вовсе вас не задевает.

Психологи также советуют при общении с людьми, которые вам неприятны, нарисовать воображаемую границу между вами. Это своеобразная грань, которая также поможет вам сохраниться вашу энергию.

Сила визуализации

Когда вы понимаете, что перед вами человек с негативной энергией, визуализируйте вокруг себя защитную ауру. Мало того, что она не позволит негативу проникнуть в ваше защищенное пространство, так еще и сохранит вашу энергию, придавая своему владельцу сил и уверенности.

Выясните, откуда исходит негатив

Выяснить источник негативной энергии порой бывает непросто. Биоэнергетики утверждают, что она может исходить даже от третьих лиц. И это все объяснимо, ведь мы являемся энергетическими существами, контактируем и передаем энергию друг другу. И не всегда это происходит осознанно. Об этом важно помнить, чтобы оставаться в своем энергетическом потоке.

Читайте также:
Как научить ребенка управлять сильными негативными эмоциями: лайфхаки от психолога программы "Ринат Ахметов – Детям"

Сейте добро

Добро всегда побеждает зло. И этот закон работает с негативом. Если вы сфокусируетесь на добрых делах и поступках, то сможете получить это же в свой адрес. Люди с негативной энергией могут даже не осознанно переформатировать свою энергию со знака минус на знак плюс и начать делать добро за добро.

Зеркала в помощь

Если предыдущие четыре метода не срабатывают, тогда попробуйте закрыть глаза и визуализировать, представляя зеркала. В своем воображении попробуйте с помощью этих зеркал отразить негативную энергию тому человеку, которому она принадлежит. Стоит понимать, что это поможет не только вам, а и окружающим, которые не попадут под волну негатива.

Ранее мы выясняли, как противостоять негативу в социальных сетях: что советуют психологи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как тело говорит нам о том, что запасы энергии иссякли и требуют пополнения Хейт и хейтеры: как себя вести, если стал жертвой нежелательного внимания в сети Как превратить плохую карму в хорошую: восемь способов
психология энергия негатив
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Сегодня, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Сегодня, 11:05Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Вчера, 11:21Шоу-бизнес

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
Диета по группе крови: вторая вегетарианская
Диета по группе крови: вторая вегетарианская