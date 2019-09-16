ТОП-5 эффективных способов справиться с негативом

Важно научиться определять источник негативной энргии и абстрагироваться от него

С негативной энергией необходимо бороться Фото: Pexels

Постоянный стресс часто приводит к негативным эмоциям. И если не уметь правильно с ним бороться, тогда могут возникнуть проблемы, как физического, так и психологического характера. Вашему вниманию пять эффективных способов, как справиться с негативом и людьми, которые транслируют негативную энергию.

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Обозначьте свои границы

Ваша энергия принадлежит только вам, а люди, которые хотят ею наживаться должны остаться ни с чем. Для этого сделайте глубокий вдох и ощутите, что ваша энергия придает вам силы, в то время, как энергия другого человека вовсе вас не задевает.

Психологи также советуют при общении с людьми, которые вам неприятны, нарисовать воображаемую границу между вами. Это своеобразная грань, которая также поможет вам сохраниться вашу энергию.

Сила визуализации

Когда вы понимаете, что перед вами человек с негативной энергией, визуализируйте вокруг себя защитную ауру. Мало того, что она не позволит негативу проникнуть в ваше защищенное пространство, так еще и сохранит вашу энергию, придавая своему владельцу сил и уверенности.

Выясните, откуда исходит негатив

Выяснить источник негативной энергии порой бывает непросто. Биоэнергетики утверждают, что она может исходить даже от третьих лиц. И это все объяснимо, ведь мы являемся энергетическими существами, контактируем и передаем энергию друг другу. И не всегда это происходит осознанно. Об этом важно помнить, чтобы оставаться в своем энергетическом потоке.

Сейте добро

Добро всегда побеждает зло. И этот закон работает с негативом. Если вы сфокусируетесь на добрых делах и поступках, то сможете получить это же в свой адрес. Люди с негативной энергией могут даже не осознанно переформатировать свою энергию со знака минус на знак плюс и начать делать добро за добро.

Зеркала в помощь

Если предыдущие четыре метода не срабатывают, тогда попробуйте закрыть глаза и визуализировать, представляя зеркала. В своем воображении попробуйте с помощью этих зеркал отразить негативную энергию тому человеку, которому она принадлежит. Стоит понимать, что это поможет не только вам, а и окружающим, которые не попадут под волну негатива.

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