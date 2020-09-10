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ТОП-5 главных составляющих эмоционального интеллекта

Сегодня, 15:18

Не все люди имеют способность понимать свои эмоции и управлять ими

Про общий интеллект IQ известно давно и многим. Но сейчас все чаще стали говорить про важность эмоционального интеллекта EQ – про то, как человек делиться своими чувствами и понимает эмоции других людей, передает Greatist.

Эмоциональный интеллект – это способность понимать свои эмоции и управлять ими. Не у всех есть эта черта, но у тех, кто ею обладает, есть способность понимать эмоции и поведение других и влиять на них.

Из чего состоит эмоциональный интеллект
Из чего состоит эмоциональный интеллект
Фото: Pexels

ТОП-5 главных составляющих эмоционального интеллекта

1. Самосознание

Это означает, что вы можете распознавать и понимать свои эмоции и осознавать, как ваше настроение, действия и эмоции влияют на других людей.

2. Саморегулирование и самоуправление

Эмоциональный интеллект также включает в себя способность регулировать свои эмоции и управлять ими, например, выражать свои чувства только тогда, когда это уместно. Люди, способные к саморегулированию, обычно не принимают импульсивных решений – они думают о своих действиях, прежде чем что-то сделать.

3. Мотивация

Мотивация играет большую роль в эмоциональном интеллекте. Это означает быть продуктивным и целеустремленным, со страстью выполнять свои долгосрочные потребности и цели – даже если вам придется пойти на жертвы в краткосрочной перспективе. Это также включает в себя приверженность и умение проявлять инициативу.

Какие главные составляющие эмоционального интеллекта
Какие главные составляющие эмоционального интеллекта
Фото: Pexels

4. Сочувствие и социальная осведомленность

Если у вас есть эмоциональный интеллект, у вас меньше шансов быть эгоцентричным. Вы умеете сочувствовать другим, и вы хороший слушатель, который понимает потребности и желания других. Люди, обладающие эмоциональным интеллектом, считаются лояльными, сострадательными и заслуживающими доверия.

5. Социальные навыки и социальная осведомленность

Эмоциональный интеллект означает, что у вас хорошие социальные навыки и вы хорошо работаете в команде. Вас часто считают хорошим лидером, а также вы можете быть хорошим активным слушателем, обладать хорошими коммуникативными навыками и уметь руководить командой и управлять отношениями.

Как удержаться от эмоциональных покупок – смотрите видео:

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психология эмоции интеллект
Источник: Сегодня
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