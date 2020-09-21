ТОП-5 идей для раскрутки личного блога в Instagram

Тех, кто делает больше шести селфи в день, называют лайкозависимыми

Ученые выяснили, что человек в среднем делает 450 селфи в год. Много это или мало – рассказали популярные блогеры. "Сегодня" узнали рецепт звездности в соцсетях.

Сюжет Натальи Тимуршиной и Алексея Грибського Видео: Сегодня

Тех, кто делает больше шести селфи в день, Instagram-критики называют лайкозависимыми. Но популярные блогеры так не считают, называя селфи отличным инструментом для раскрутки своей страницы и популярности среди подписчиков.

Дана Оханская писательница

Больше лайков собирают сексуальные селфи с томным взглядом. И кто бы что не говорил, это неизменно. Мои фотографии собирают до восьми тысяч лайков благодаря эротической поэзии, ведь это нечто новое. Также снимаю видео на свои стихи. Поэтому можно даже не вкладывая никаких финансов, найти свою аудиторию.

ТОП идей для раскрутки личного блога

1. Фотографии со звездами и знаменитостями. Лайков станет больше, если отмечать известного человека.

2. Фотографии с животными. Домашние любимцы часто в топе просмотров.

3. Фотографии в одежде одного цвета — это самый последний тренд.

4. Подписывать фото и добавлять хэштеги.

Элина Крупская PR-специалист

Сейчас хэштеги работают как навигация. То есть, человек будет что-то искать, например #правильноепитание, а в результате найдет рецепты правильного питания и вас заодно.

5. Смешные видео. Это то, что сейчас нравится аудитории и очень популярно, впрочем как и путешествия по Украине.

Поэтому если и делать селфи, то не более трех в день, советуют психологи. И не забывать о смысловом наполнении фотографий.

Тем временем мы выяснили, что такое уныние и чем оно опасно для человека.

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