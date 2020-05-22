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ТОП-5 способов освежить чувства в паре

Сегодня, 19:31

Создайте вместе с партнером возможности, чтобы соскучиться друг по другу

Почти три месяца карантина, самоизоляции и времяпрепровождение только вдвоем 24/7 может стать настоящим испытанием для любой пары. А чтобы чувства не притупились и не остыли под влияние быта, есть простые, но эффективные способы их освежить.

1. Говорите обо всем

Накопившийся стресс, может спровоцировать волну претензий друг к другу. И если о них не говорить, то можно очень сильно усугубить ситуацию в паре, которая может грозить даже разрывом. Здесь все просто – разговаривайте и говорите обо всем, без претензий, спокойно.

2. Удивляйте друг друга

Наверняка, у вас есть свои привычки и традиции в паре. И это хорошо! Но, в отношениях должно быть и место спонтанности, проявлению фантазии и сюрпризам. Ваша способность удивить своего партнера привнесет в отношения что-то новое и обязательно их освежит.

Как освежить отношения в паре
Как освежить отношения в паре
Фото: stocksnap.io

3. Горячие разговоры

Освежить отношения можно с помощью горячих разговоров о сексе, своих фантазиях и желаниях. Можете даже составить какой-то план по реализации задуманного.

4. Устройте свидание

С послаблением карантина у вас уже появится больше возможностей. Подключайте фантазию, используйте подсказки вашего партнера из предыдущих пунктов и устраивайте свидания.

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5. Соскучьтесь друг по другу

Самоизоляция почти не оставила личного пространства и постоянное вынужденное времяпрепровождение вместе могло просто наскучить. Поэтому, постарайтесь заняться каждый своим делом за пределами дома. По возможности, сами проведите день-другой у родителей. Создайте вместе с партнером возможности, чтобы соскучиться друг по другу.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

Тем временем психологи пояснили, какие слова помогают человеку выздороветь.

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Источник: Сегодня
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