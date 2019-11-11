ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

Врач-психолог Ольга Мирошникова пояснила, чем эмоциональный интеллект полезен человеку

Главные качества людей с высоким эмоциональным интеллектом Фото: stocksnap.io

Об интеллекте, том самом пресловутом высоком уровне IQ, сказано много, а вот про эмоциональный интеллект начали говорить не так давно. При этом многие специалисты отмечают, что он даже более важен для человека. Именно благодаря ему человек распознает эмоции, понимает намерения, мотивацию, желания других людей и свои собственные, а также помогает управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Врач-психолог Ольга Мирошникова рассказала, как понять, что перед вами человек с высоким эмоциональным интеллектом.

Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:

Психологи, изучая этот вопрос, обнаружили прямую связь между эмоциональным интеллектом сотрудников и успехом компании: сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта обладают самосознанием, которое помогает им понимать других сотрудников и соблюдать установленные сроки.

Вашему вниманию ТОП-7 характеристик эмоционально интеллектуальных людей:

1. Они не боятся перемен. Люди с высоким эмоциональным интеллектом понимают, что это необходимая часть жизни – и они приспосабливаются.

2. Они осознают себя, ведь знают, в чем они хороши и чему еще нужно учиться. Они знают, какие условия являются оптимальными для их работы.

3. Они чуткие. Отличительная черта эмоционального интеллекта, способность эффективно общаться с другими людьми, делает их необходимыми на рабочем месте. Обладая врожденной способностью понимать, что переживают коллеги или клиенты, они могут лучше взаимодействовать и удовлетворять свои и чужие потребности.

Читайте также: Самый богатый человек планеты назвал главный признак высокого интеллекта

4. Они не перфекционисты. Хотя люди с высоким эмоциональным интеллектом чрезвычайно мотивированы, они знают, что совершенство – невозможно. Они умеют учиться на ошибках и извлекать из них пользу и опыт.

5. Они гармоничны и умеют поддерживать здоровый профессионально-личностный баланс в своей жизни. Они хорошо едят, много спят и у них есть интересы вне работы.

6. Они любопытны. Такие люди не судят, они исследуют возможности. Они задают вопросы и открыты для новых решений.

7. Они чувствуют себя комфортно в своей жизни и не позволяют критикам или токсичным людям влиять на это. Люди с высоким эмоциональным интеллектом знают, что каждый день приносит что-то, за что можно быть благодарным, и они не видят мир таким "наполовину пустым", как многие люди.

Ранее мы выясняли, как найти время на все: эффективные техники тайм-менеджмента.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.