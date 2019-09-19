ТОП-7 самых популярных причин, почему у вас нет денег

Научитесь брать ответственность за свои поступки и перестаньте слушать мнение окружающих

Деньгами нужно правильно управлять Фото: stocksnap.io

Денег никогда не бывает много, зато часто бывает так, что денег не хватает ни на что. При этом вы даже не понимаете, что делаете не так и почему теряете деньги. А причин тому несколько, пишет в Instagram психолог Евгения Немкова.

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Вашему вниманию ТОП-7 самых популярных причин, почему у вас нет денег.

1. Бессилие и детская позиция

Ребенок ждет: прилетит волшебник в голубом вертолете, что-то даст, исполнит желание и купит эскимо. Это нормально.

Взрослый берет сам. Создает условия и возможности. Активизирует ресурсы и добывает деньги. Он не ищет отговорок, почему НЕ зарабатывает. Взрослый задает вопрос "Что я могу сделать, чтобы деньги появились?" и решает его.

Психолог отмечает, что не нормально, когда взрослый все время ждет "вертолета". Считает, что ему должны государство, начальник, родители. Будьте взрослыми: вы не бессильны и многое можете менять.

2. Стремление к идеалу

"Мне надо еще поучиться, пройти эти курсы, другие…" Ручник в этой ситуации заключается в том, что никто не начинает с конечной точки, когда будет 10 образований, 10 лет опыта, сотни кейсов. Идеального времени и места нет. Либо делаешь сейчас, либо нет.

3. Зависимость от чужого мнения

Пупкин сказал: коучинг — плохо. И бизнес в этой стране не откроешь. Вы поверили – можно даже не начинать. Пупкину виднее, он знает жизнь, утрирует психолог.

4. Синдром самозванца и отсутствие опоры

"Я человек маленький, ничего такого не знаю, стыдно брать деньги. Все, что я умею, очевидно". Вы находитесь в подвешенном состоянии, как стульчик без ножек.

"Не решайте за людей. Для многих ваши очевидные знания и умения далеко не очевидны", – советует психолог.

5. Обесценивание

Ваши мысли: все, что я делаю, – капля в море. Вы хотели стать коучем, провели первую консультацию, но не похвалили себя за новый шаг, а расстроились, что она не 50-я и вы не зарабатываете 600 тысяч в месяц, как другие! "Зачем разрушать фундамент, на котором хотите построить дом?" - пишет психолог.

6. Погоня за успехом и подмена ценностей

Вам все мало. Вот будут деньги, будут возможности. Но возможности есть сейчас! Приписывая деньгам свободу и силу, замечайте, в чем вы уже сильны и свободны (поменять работу, уволиться и т.д.)

7. Нерабочая стратегия

Мало зарабатываю за час, буду работать больше. Кажется, если делать интенсивнее то, что не получается, будет другой результат. Но иногда стоит сменить вектор.

Тем временем мы выяснили, как с помощью листа и ручки принять сложное решение: специальная техника.

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