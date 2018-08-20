ТОП-8 веских причин сменить работу и один аргумент против

Проанализируйте последние полгода работы. Сколько раз вы были довольны собой и работой?

Сначала убедитесь в том, что вы выполняете все возложенные функции. Фото: pixabay

Чтобы решиться сменить работу, нужно иметь смелость и желательно, новое место работы. Иначе такой шаг может стать еще той авантюрой.

Вашему вниманию ТОП-8 веских причин сменить работу и один аргумент против от Work.ua.

1. Никакого роста

Вы пришли в компанию, когда в ней было 3 человека и два стула, а теперь она разрослась до размеров корпорации, но вы так и остались офис-менеджером (любая должность на ваше усмотрение), а зарплата росла только из-за инфляции? Тут, пожалуй, стоит задуматься либо о смене работы, либо о смене профессии.

2. Слишком маленькая зарплата

Сравнили собственную зарплату со средней по региону в своей сфере деятельности и получили неприятный результат? Обращайтесь к шефу за повышением. Если получили отказ — бейте тревогу.

Но сначала убедитесь в том, что вы выполняете все возложенные функции, а зарплату не поднимают явно несправедливо.

3. Нет перспектив

Если вы вчера делали одно и то же, сегодня занимались этим же и завтра продолжите, при этом не испытываете никакого удовольствия от выполняемой работы, а в перспективе ни о каких переменах речь не идет, вы знаете, что делать.

4. Нет уверенности в завтрашнем дне

В январе вам выплатили двойную премию, а в марте и апреле задержали зарплату на три недели и выдавали ее частями, а то и вовсе продукцией? Ищите выход. В прямом смысле этого слова.

Если у компании не все в порядке с планированием и распределением бюджета, жди беды.

5. Нет системного подхода

Бывает и такое, что у сотрудников нет четких обязанностей. То есть сегодня вы делаете одно, завтра вас перекидывают на совершенно другой участок работы. При этом вообще не понятно, от чего зависит размер зарплаты, график и, собственно, обязанности. В такой анархии можно поработать временно, но назвать это серьезной постоянной занятостью — вряд ли.

6. Нет вовлеченности

Теперь о внутреннем ощущении. Если вы делаете то, что делаете, просто потому, что так надо, значит, вам это не надо. Запутано? Сейчас распутаем. Не нужно тратить время и силы на то, что вам вообще неинтересно. Годы пройдут, а вы будете ощущать лишь собственную нереализованность.

Не задерживайтесь там, где вам некомфортно. Но только при условии, что вы четко понимаете, где все-таки будет комфортнее.

7. Нет уважения

Между коллегами — раз, между начальником и подчиненными — два. Работа в нездоровой атмосфере превратит вас в неврастеника и вымотает морально. Если по утрам вам не хочется идти на работу из-за окружения и несправедливого начальства, найдите альтернативу.

8. Хроническая усталость

Вот тут все немного сложнее. Если вам вроде и нравится то, чем занимаетесь, но сил на жизнь не остается совсем, надо хорошо взвесить все "за" и "против". Работа по 14 часов в день рано или поздно отразится на вашем здоровье, настроении, отношении с близкими. Если вы не готовы этим жертвовать, придется пожертвовать работой.

Наверняка это еще не все, что может привести к решению о смене работы. Но есть один контраргумент, который тоже стоит брать в расчет.

Все не так, как кажется

Да, иногда многим кажется, что зарплата несправедливо занижена, начальник — не самый приятный человек на свете, коллеги слишком шумят. Но. Важно всегда смотреть на вещи реально. Смена работы — не каприз, а серьезный шаг. Поэтому, прежде чем принимать ответственное решение, оцените текущее положение со стороны.

Проанализируйте последние полгода работы. Сколько раз вы были довольны собой и работой? Сколько раз получили премию? Как часто вы вообще сталкивались с шефом и это столкновение оставляло неприятный осадок?

В общем, не рубите сплеча. Устали — возьмите отпуск. Маленькая зарплата — попросите повышения. Раздражают коллеги — найдите способ, как это прекратить. Не нужно бежать от проблем, которые можно решить. И не используйте названные причины как отговорки.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, как понять, что работа вам не подходит: практичные советы. Собеседование – это время и эмоции. Чтобы не зря терять время, можно побеседовать с HR-менеджером по телефону.